Golob: Energetika je na prelomnici

Energetika je zaradi podnebnih sprememb na prelomnici, je na današnji slovesnosti ob stoletnici prvega prenosa električne energije od hidroelektrarne Fala do razdelilne transformatorske postaje Laško ocenil premier Robert Golob. Slovenijo čaka tudi odločitev, ali bo dala jedrski možnosti priložnost, in slovo od energetske rabe premoga.

Po premierjevih besedah se bo treba tako temeljito odločiti, kako spremeniti proizvodno mešanico. Odločitev, ali se bo proizvodnja električne energije v krški nuklearki nadaljevala ne samo z obstoječo nuklearko, temveč tudi s širitvijo zmogljivosti, tako volivce npr. po načrtih čaka že konec novembra.

Da je Slovenija dobro in tesno povezana s sosednjimi elektroenergetskimi omrežji, bo po Golobovi oceni bistvenega pomena, ko se bomo odločali o postavitvi novega reaktorja v Krškem. "Brez te velike in močne povezljivosti bi bila izgradnja tako velike enote za slovenski sistem praktično nemogoča," je izpostavil predsednik vlade.

"V prihodnjih desetih letih, ko se bomo žal morali še bolj naslanjati na uvoz električne energije, preden bo prišlo do izgradnje drugega bloka nuklearke, pa bo Eles (sistemski operater elektroenergetskega omrežja, op. STA) tisti, ki bo skrbel za zanesljivost oskrbe," je dodal premier.

Podnebna kriza nas zadeva vsak dan

Spomnil je še na pripravo interventnega zakona glede nadaljnjega delovanja Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, iskanje rešitev za čas po koncu energetske rabe premoga in sočasno množico manjših odločitev na področju obnovljivih virov energije.

Pod črto je energetika po prepričanju predsednika vlade na prelomnici, predvsem zaradi podnebne krize, ki da nas vse zadeva dobesedno vsak dan, ne glede na to, da mogoče letos ni bilo tako katastrofalnih posledic kot lani ali predlani. "Podnebna kriza je nekaj, s čimer se moramo naučiti živeti," je prepričan Golob.

Vsi sodelujoči v elektroenergetiki z Elesom na čelu se morajo digitalizirati in pripraviti na izzive, ki jih čakajo v prihodnosti, je nadaljeval premier. Ta meni, da je treba zeleni prehod v energetiki izpeljati na čim učinkovitejši način, s čim manj nevšečnostmi za uporabnike in cenovno čim optimalnejše.

Spomnil se je energetske vihre, ki je Slovenijo zajela leta 2022. Takrat so vodilni v elektroenergetiki skupaj z vlado pripravili ukrepe, s katerimi nista bila, tako meni Golob, prizadeta ne prebivalstvo ne gospodarstvo. Vlada je v tem obdobju v roku enega meseca sistemu za njegovo normalno delovanje namenila 800 milijonov evrov likvidnostnih sredstev, večina teh je že vrnjena, je pristavil.

Eles kot najboljše in najnaprednejše energetsko analitično središče v regiji

Direktor Elesa Aleksander Mervar je spregovoril o napredku na področju prenosa električne energije in razvoju omrežja ter o naprednih tehnologijah, ki so jih razvili v družbi. Ocenil je, da je Eles danes eno najnaprednejših visokotehnoloških podjetij v Sloveniji in eden najbolj sofisticiranih sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij v EU. Njegovo tehnološko naprednost je izpostavil tudi Golob.

Po besedah Aleksandra Mervarja je treba staviti na tehnologije prihodnosti, denimo na vodik. Foto: STA "Še vedno skrbimo za prenos električne energije tako, kot so to počeli naši predniki pred sto leti, a danes pri tem uporabljamo umetno inteligenco, obogateno resničnost in najsodobnejše digitalne platforme ter rešitve. Hkrati skrbimo kot nosilec koncesije skupaj s kolegi v petih distribucijskih podjetjih tudi za distribucijsko elektroenergetsko omrežje," je pojasnil Mervar.

Meni tudi, da ima Eles najboljši in najnatančnejši pregled nad pretokom električne energije v Sloveniji in da poskuša prav vsak dan te podatke približati ter prikazati ljudem. Eles je po Mervarjevi oceni tudi ena redkih ustanov, ki zna precej natančno predvideti in napovedati, kaj se bo z električno energijo, ki je vse bolj ključna dobrina našega življenja, dogajalo v prihodnosti.

Podjetje, tako meni Mervar, ima tudi najboljšo predstavo o tem, kakšna bo slovenska elektroenergetska prihodnost čez leta in desetletja, saj da velja za najboljše, najnatančnejše in najnaprednejše energetsko analitično središče v regiji.

Ena izmed takšnih odločitev je bila po Mervarjevem mnenju tista iz obdobja energetske krize v 2022, ko so predlagali, da se ne glede na remont v krški nuklearki iz omrežja izklopi tudi šoštanjska termoelektrarna. Marsikdo je takrat dvomil o pravilnosti te odločitve, a se je potem izkazalo, da je imel Eles prav, je dejal Mervar.

Po njegovih besedah je treba staviti na tehnologije prihodnosti, denimo na vodik. Pri tem je spomnil, da je Eles vodilni član tehnološkega konzorcija, ki bo v prihodnjih letih oral ledino na področju elektrolize in pretvarjanja viškov električne energije v vodik.