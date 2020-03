Sončen konec tedna bo prekinil deževen petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spomladansko vreme nas bo spremljalo tudi na današnji četrtek. Popoldne nas bodo razveseljevale prijetne temperature - živo srebro se po povzpelo vse do 21 stopinj Celzija. Petek in konec tedna bosta deževna.

Danes bo pretežno jasno, le na zahodu se bo oblačnost postopno povečala. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod na Primorskem bo padla kakšna kaplja dežja. Najnižje temperature bodo od 6 do 11, na severu okoli 2 stopinji Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno

Sredi dneva se bodo na severovzhodu začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti zahodu. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer zmerna burja. Temperature bodo sredi dneva dosegle od 11 do 17 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severovzhoda hladilo.

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, popoldne pa bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 metri. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. V nedeljo bo sončno, veter bo oslabel, še navajajo na Arsu.