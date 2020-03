Meteorološka pomladi prinaša padavine in ohladitev

Začetek meteorološke pomladi letos ne bo prav nič pomladen. Vremenoslovci namreč za danes napovedujejo oblačno vreme s padavinami. Deževen in v torek spet nekoliko hladnejši bo tudi začetek tedna. Za razliko od meteorološke zime, ki je letos postregla z malo padavin, skoraj nič snega ter precej vetrovnim in toplim vremenom.

Agencija RS za okolje (Arso) je v februarju zabeležila kar nekaj vremenskih zanimivosti. Tako so 17. februarja na Kredarici izmerili 9,7 stopinje Celzija, kar je za 0,3 stopinje več, kot je bil rekord z 29. februarja 1976. To pa je tudi ena najvišjih vrednosti od začetka leta do konca aprila, je Arso zapisal na Facebooku. Najzgodnejši datum s temperaturo vsaj 10 stopinj na Kredarici pa so zabeležili 27. aprila 2012.

Na Kredarici so imeli pestro zimo, ko je bilo spodaj še toplo je tam zapadlo kar tri metre snega in najvišja gorska koča pri nas bo še nekaj časa ostala v beli idili. Foto: Arso

Pet najmočnejših sunkov severnega vetra so izmerili 4. in 5. februarja. Na Slavniku so izmerili 116,6 kilometra na uro, na Ratitovcu 115,6, na Krvavcu 108, na Trojanah 102 in v Lescah 101,9 kilometra na uro. Najmočnejše sunke jugozahodnega vetra pa so zabeležili 10. februarja, in sicer na Rogli 110,5 kilometra na uro, na Ratitovcu 109,1, v Zgornji Kapli 99, 98,6 na Letališču Maribor in 95, 4 kilometra na uro na Lisci. Veter je to zimo povzročil kar nekaj škode, saj je razkrival strehe in podiral drevesa.

Danes bo oblačno, padavine bodo sprva predvsem v zahodni polovici Slovenije, čez dan se bodo postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo večinoma nad 1100 metrov, na severozahodu okoli 900 metrov nadmorske višine ali občasno tudi nižje. Najvišje temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okoli štiri stopinje Celzija. Arso opozarja, da se bo danes v visokogorju povečala nevarnost snežnih plazov.

V ponedeljek zjutraj bodo padavine prehodno oslabele, predvsem ponekod na vzhodu bo oblačnost manj strnjena. Popoldne in zvečer se bo dež od zahoda spet postopno krepil. Pihal bo jugozahodnik. V torek bo oblačno in deževno, dež bo čez dan slabel. Nekoliko hladneje bo.