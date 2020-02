Pri Accuweather so objavili vremensko napoved za Evropo v prihodnjih mesecih. "Zaradi pomanjkanja hladnega zraka se bodo nadpovprečno visoke temperature v zimskem obdobju nadaljevale tudi skozi pomlad," so zapisali in dodali, da lahko v obdobju od marca do maja nekatere države pričakujejo sušo ali huda neurja.

Warmth, severe thunderstorms and building drought will all be concerns across Europe this spring: https://t.co/ipS32ln1RD — AccuWeather (@accuweather) February 19, 2020

Kakšnega vremena se lahko nadejamo pri nas?

Po napovedih meteorologov Accuteweatherja bo Balkanski polotok deležen običajnih vremenskih in temperaturnih pojavov v Evropi.

"Največ dežja bo padlo v obdobju od marca do začetka aprila, ko se bodo nad tem delom celine zadrževale nevihtne celice, ki bodo prihajale iz Sredozemlja in z vzhoda Rusije," pojasnjujejo in dodajajo, da bi lahko v tem času nekatera območja prizadele poplave, ki pa bodo vsekakor dobrodošle glede na to, da bi bilo lahko poletje v tem delu bolj suho od povprečja.

Foto: Matjaž Tavčar

Padavinski sistemi, ki bodo potovali prek regije, lahko konec aprila in v začetku maja prinesejo najhujše nevihte, ki bodo pomenile nevarnosti za poplave. Druga polovica pomladi bo na našem območju bolj sušna, saj bodo temperature od Italije do Romunije pa vse tja do Grčije nadpovprečno visoke.

V marcu bi lahko v višjih predelih zapadlo nekaj snega, ki bo povzročal težave v prometu.

Pomlad bo večinoma sončna

Kljub temu, da veter ne bo povzročal preglavic v južnem in osrednjem delu Evrope, bo ta močan na severu celine, predvsem na Irskem in v Veliki Britaniji.

Po napovedih omenjene strani lahko najdaljša topla obdobja pričakujejo prebivalci območnega pasu od Iberskega polotoka, Nemčije in južnega dela Velike Britanije. "Lepo vreme in obilica sonca bosta tako kot nalašč za tiste, ki svoj prosti čas radi preživljajo na prostem," pojasnjujejo.

Konec spomladanskega obdobja bodo pospremili vročinski valovi

Konec maja naj bi v delih Portugalske in Španije temperature presegale 32 stopinj Celzija. "V nekaterih španskih mestih se bo živo srebro konec maja in v začetku junija povzpelo tudi do 38 stopinj Celzija," navajajo. V preostalih delih Evrope bodo do konca maja povprečne dnevne temperature dosegale okoli 30 stopinj Celzija, na Britanskem otočju okoli 27 stopinj Celzija.

Najbolj vroče bo v Španiji. Foto: Getty Images

Kljub sončnim dnevom in visokim temperaturam se tudi to sezono v Evropi ne bomo izognili ekstremnim vremenskim razmeram. Po napovedih bo velika količina padavin padla predvsem v zahodni in osrednji Evropi. Največ nevihtnih celic, ki bi lahko povzročile poplave, je mogoče pričakovati v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in na Poljskem. Vremensko dogajanje bo občasno pospremil tudi veter, ki bo najmočnejši ravno aprila in maja.

Če zahodni in osrednji Evropi grozijo poplave, bo vzhodno Evropo pestila suša, ki bo zaradi visokih temperatur in ob spremljavi suhega vremena najmočnejša v baltskih državah in Ukrajini. "Ravno zaradi tega se bo lahko sušno obdobje raztegnilo vse do poletja," piše stran.

Sezona alergij se bo začela prej kot običajno

Ker zime letos skoraj nismo imeli in je ne bo, se bo sezona alergij začela prej kot običajno, saj je toplo vreme že povzročilo brstenje in pojavljanje cvetnega prahu. Toplo vreme v prihodnjih dneh pa bo naklonjeno tudi kmetovalcem in vrtnarjem, ki bodo lahko svoje rastline posejali in posadili prej kot ponavadi.