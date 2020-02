Pred nami bolj sončni dnevi

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno, piše na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu okrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija.

V nedeljo sončno

V soboto bo pretežno jasno. V nedeljo bo sončno z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo. Popoldne se bo na jugozahodu pojavila nizka oblačnost. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, še topleje bo.

Kako bo pri sosedih

Danes bo pretežno jasno, popoldne se bo v krajih severno od nas zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo severni veter, ki bo ponekod v krajih severno in vzhodno od nas tudi okrepljen, še piše na spletnih straneh Arso.