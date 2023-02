Danes protestni shod delavcev v zdravstveni negi

Sindikat delavcev v zdravstveni negi se bo danes v Ljubljani zbral na protestnem shodu. Zahtevali bodo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so po njihovem mnenju nastala z decembrskim dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva. Vladi očitajo tudi ignoranco in neenakopraven odnos do različnih skupin javnih uslužbencev.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije so nezadovoljni z decembrskim dogovorom, v okviru katerega so se dogovorili o dvigu plač nekaterim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu, za zdravstveno nego pa je vlada vztrajala, da so bili dviga plač deležni že z dogovorom novembra 2021. A v sindikatu pojasnjujejo, da so takrat nekateri dobili le enega ali dva plačna razreda, in zdaj zanje zahtevajo razliko do štirih plačnih razredov, kot je tudi predviden dvig za del zaposlenih v dogovoru oktobra lani.

Pokazati želijo, da brez njih ni zdravstva

Zato bodo danes popoldne prišli pred vladno poslopje, ker "ne želijo biti več spregledani in preslišani in ker hočejo znova opozoriti na pomanjkanje kadra ter izčrpanost in podvrednotenje vseh, ki sploh še vztrajajo v zdravstveni negi in socialnem varstvu".

Kot so še sporočili iz sindikata, bodo medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, reševalci, babice in negovalci na današnjem shodu pokazali, da brez njih ni zdravstva. Opozorili bodo tudi na že več kot desetletje nesprejete kadrovske standarde in normative. Ob tem napovedujejo, da bodo prišli "na ulico tudi v zaščito doslej pridobljenih pravic ter se zoperstavili poskusom odvzema ali zamrznitve nekaterih pravic zaposlenih, ki jih obsegajo izhodišča za prenovo plačnega sistema".

Udeleženci protesta se bodo ob 14.30 zbrali na Trgu republike, od koder se bodo nekaj pred 15. uro podali proti vladnemu poslopju. Tam bodo zbrane nagovorili vodstvo sindikata, člani in predstavniki podpornih organizacij.

Minister: Pogajanja se v vsakem primeru nadaljujejo

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v torek poudaril, da so se s podpisom decembrskega sporazuma dogovorili tudi za nadaljevanje pogajanj v okviru oblikovanja novega plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo, v katerih bi naslovili nesorazmerja. "Kar bodo medicinske sestre zahtevale na shodu, bo urejeno v stebru, za mizo, če shod bo ali če ga ne bo," je poudaril.

Predstavniki vlade ter reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva sicer ravno danes nadaljujejo pogajanja o oblikovanju omenjenega plačnega stebra.