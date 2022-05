Danes na tnalu tudi Luka Mesec. Nova vlada že jutri?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 13. uri zaslišanje pred člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide čaka kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca.

Pred pristojnimi odbori DZ se bo danes predstavilo še zadnjih šest kandidatov za ministre v bodoči vladi Roberta Goloba. Vseh pet kandidatov v soboto in vseh šest v ponedeljek je zaslišanja prestalo uspešno, enako je pričakovati danes. Nova vlada naj bi zaprisegla na izredni seji DZ v sredo.

Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bodo zjutraj ob 9. uri najprej prisluhnili kandidatu za ministra za infrastrukturo Bojanu Kumru, nato pa ob 13. uri še kandidatu za ministra za okolje in prostor Urošu Brežanu.

Ob 9. uri se bo pred pristojnim odborom predstavila tudi kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Ob 13. uri nato zaslišanje pred člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide čaka kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca.

Kdo je po vašem mnenju najboljši kandidat za ministra oziroma ministrico? Tatjana Bobnar (notranje zadeve), 47 glasov + 6,65%

Tanja Fajon (zunanje zadeve), 17 glasov + 2,40%

Klemen Boštjančič (finance), 8 glasov + 1,13%

Marjan Šarec (obramba), 20 glasov + 2,83%

Danijel Bešič Loredan (zdravje), 434 glasov + 61,39%

Dominika Švarc Pipan (pravosodje), 8 glasov + 1,13%

Luka Mesec (delo), 8 glasov + 1,13%

Matjaž Han (gospodarstvo), 25 glasov + 3,54%

Uroš Brežan (okolje in prostor), 5 glasov + 0,71%

Bojan Kumer (infrastruktura), 6 glasov + 0,85%

Igor Papič (izobraževanje), 81 glasov + 11,46%

Sanja Ajanović Hovnik (javna uprava), 2 glasov + 0,28%

Asta Vrečko (kultura), 2 glasov + 0,28%

Irena Šinko (kmetijstvo), 5 glasov + 0,71%

Aleksander Jevšek (razvoj in kohezijska politika), 5 glasov + 0,71%

Emilija Stojmenova Duh (digitalna preobrazba), 6 glasov + 0,85%

Matej Arčon (Slovenci po svetu). 28 glasov + 3,96% Oddanih 707 glasov

Danes pred odbore tudi Bešič Loredan in Vrečkova

Zadnji dve zaslišanji se bosta začeli ob 17. uri: člani odbora za zdravstvo bodo spraševali kandidata za ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, člani odbora za kulturo pa kandidatko za ministrico za kulturo Asto Vrečko.

Nova vlada bo imela po načrtih strank bodoče koalicije tri dodatne resorje, vendar namerava zaradi predloga stranke SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona o vladi začasno delovati po veljavnem razrezu. Iz kvote Gibanja Svoboda je 11 kandidatov, iz SD štiri in iz Levice dva. Če bo DZ predlaganih 17 kandidatov v sredo potrdil, bodo prisegli še istega dne.