Danes bo znano več podrobnosti o koriščenju turističnih bonov

Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji, piše STA.

Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo vlada določila z uredbo

Že zdaj pa je znano, da bodo veljali do konca leta, da ne bo mogoče zahtevati izplačila njihove vrednosti v denarju, bodo pa prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Po dosedanjih napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška bo treba celotno vrednost bona izkoristiti naenkrat. Proračun bodo stali 345 milijonov evrov.

Turistični boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Fursa, o čemer bo vsak obveščen po elektronski poti. Finančna uprava bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem ga bo upravičenec koristil, še navaja STA.