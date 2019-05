Danes bo sončno, konec tedna popoldanske nevihte #video

V soboto in nedeljo dopoldne do jasno in toplo, popoldne pa bodo ponekod nastajale plohe in nevihte.

V soboto zjutraj in dopoldne bo jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo na vzhodu manj verjetne, pravijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Ponekod se bo temperatura povzpela do 25 stopinj Celzija.

V nedeljo dopoldne sončno

Tudi v nedeljo bo zjutraj in dopoldne sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek pa se nam obeta spet slabše in hladnejše vreme. Dež se bo dopoldne razširil nad vso državo.

Poletje naj bi bilo zelo vroče

Ameriški meteorološki portal Accuweather je medtem pred dnevi objavil vremensko napoved za prihodnje mesece v Evropi. Kot so zapisali, bodo v Evropi "največja zgodba letošnjega poletja" dolgotrajni vročinski valovi, ki bodo vladali v pasu od Portugalske in Španije pa vse do Madžarske in Poljske - v tem območju pa je glede na zemljevid, ki so ga objavili, tudi Slovenija.