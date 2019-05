Pri Accuweather napovedali, kakšno vreme nas čaka poleti

Pri Accuweather so objavili vremensko napoved za Evropo v prihodnjih mesecih. Kot so zapisali, bodo v Evropi "največja zgodba letošnjega poletja" dolgotrajni vročinski valovi, ki bodo vladali v pasu od Portugalske in Španije pa vse do Madžarske in Poljske - v tem območju pa je glede na zemljevid, ki so ga objavili, tudi Slovenija.

Foto: Accuweather.com

Visoke temperature bodo najprej junija zavladale na Pirenejskem polotoku, so pojasnili, nato pa se bodo širile proti severu in vzhodu. Kot so dodali, bodo vročinski valovi dolgotrajnejši kot lani. "Tudi ko bo vročina popustila, bo to le za kratek čas in temperature bodo blizu povprečja ali nad njim, nato pa se bodo spet dvignile," so še napovedali.

Kako visoko se bodo torej dvignile temperature? Accuweatherjevi meteorologi napovedujejo, da bo v zahodni in srednji Evropi živo srebro preseglo 38 stopinj Celzija, na Portugalskem in v Španiji pa celo 43 stopinj Celzija.

Foto: Getty Images

Accuweather še opozarja, da bo zaradi visokih temperatur in malo padavin v večini zahodne in srednje Evrope velika nevarnost požarov.

Balkanskemu polotoku pa naj bi po napovedih Accuweatherja to poletje grozile hude nevihte. "Tudi tam pričakujemo vročinske valove, a ne bodo tako ekstremni," so pojasnili in napovedali, da bo nevihtno na območju od Jadrana pa vse do Črnega morja na vzhodu in Grčije na jugu.

Foto: Thinkstock

"To bodo nevihte z veliko strelami, močnimi nalivi in vetrom ter točo," so poudarili, "v najmočnejših pa lahko nastane tudi kakšen tornado."

Italiji in sredozemski obali Španije napovedujejo običajno poletno vreme, medtem ko v Skandinaviji in na vzhodu Evrope letos ne pričakujejo ekstremne vročine.

Preberite še: