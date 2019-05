Dopoldne oblačno, popoldne sončno s plohami in nevihtami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, možen bo rahel dež. Popoldne se bodo pojavljala tudi obdobja sončnega vremena, pa tudi krajevne padavine, deloma kot plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, možen bo rahel dež. Popoldne se bodo pojavljala tudi obdobja sončnega vremena, pa tudi plohe ali nevihte. Foto: zajem zaslona

V naslednjih dneh vendarle tudi nekaj sončnega vremena

V četrtek bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

V sredo bomo čez dan izmerili od 18 do 23 stopinj Celzija. Foto: zajem zaslona

V petek dopoldne bo precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami, ki bodo verjetnejše na Notranjskem in Severnem Primorskem. Tudi v soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše.