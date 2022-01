Danes bo pretežno jasno in hladno

Danes bo pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Oblačno vreme z zimskimi temperaturami se bo nadaljevalo tudi za vikend.

Začetek vikenda bo vreme jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megleno. Burja na Primorskem bo čez dan slabela.

Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -15 stopinj Celzija, drugod od -11 do -5, ob morju okoli -1. najvišje dnevne od -2 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Ponekod bo rahlo snežilo

V nedeljo se bo pooblačilo, v notranjosti države bo občasno rahlo snežilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti še megla. V ponedeljek kaže na večinoma suho vreme, čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala burja.