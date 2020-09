Dan D za trgovine: bodo ob nedeljah zaprte?

DZ bo danes glasoval o noveli zakona o trgovini, s katero naj bi trgovine ob nedeljah in praznikih zaprli. Predlog so v zakonodajni postopek vložili poslanci Levice in ga podpirajo tudi v večini preostalih poslanskih skupin. Vseeno pa ostaja odprto vprašanje, kdo bo lahko ob dela prostih dneh delal v prodajalnah, ki bodo izjemoma lahko odprte.

V Levici so v zakonsko besedilo, ki so ga v proceduro vložili konec maja, prenesli poziv Sindikata delavcev trgovine Slovenije v poslanici pred praznikom dela, da naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni tudi po koncu epidemije covid-19, ki je praktično ustavila javno življenje, ostanejo zaprte. Sprejetje v DZ so poskušali doseči že do poletja, a jim je podpora koalicijskim dopolnilom na zadnji predpočitniški seji te načrte prekrižala, navaja STA.

Poslanci neenotni glede izjem

Tretjo obravnavo predloga novele zakona so poslanci tako opravili šele prejšnji teden na septembrski seji DZ. Medtem ko so izrecno nasprotovanje nedeljskemu zaprtju trgovin izrekali le v SMC in SNS, pa so bili poslanci manj enotni glede izjem, kdo vse bi lahko ob dela prostih dneh delal v manjših prodajalnah s površino do 200 kvadratnih metrov, za katere so predlagatelji že uvodoma predvideli izjemo, še piše STA.

Bi lahko vmes poseglo ustavno sodišče?

Glede teh izjem je DZ pred počitnicami soglašal, da so lahko ob nedeljah odprte tudi tiste prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih delajo sami ob pomoči dijakov, študentov in upokojencev. Zdaj bodo poskušali v Levici v zakonsko besedilo vrniti določbo, da je delo ob nedeljah dovoljeno le nosilcem trgovinske dejavnosti oz. njihovim zastopnikom. Sicer se bojijo, da bi lahko ustavno sodišče ugotovilo neskladje z ustavo.

Poslanci pa bodo glasovali tudi o dopolnilu koalicijske SMC, po katerem bi bile lahko vse trgovine ob nedeljah brez omejitev odprte do največ deset nedelj na leto. S tem bi se zakonsko besedilo občutno odmaknilo od prvotne različice.