Bodo ob nedeljah v trgovinah delali študenti in upokojenci? #video

Na današnji seji poslance in poslanke čaka tretja obravnava predloga novele zakona o zaprtju trgovin. Glasovanje o tem bo predvidoma prihodnji torek. Sindikat delavcev trgovine Slovenije je sicer zbral več kot pet tisoč podpisov zaposlenih v trgovskem sektorju, ki so za zaprtje trgovin brez dodatnih izjem. Zavračajo pa tudi predlog, da bi ob nedeljah delali upokojenci in študenti.

Generalni sekretar Sindikata trgovine delavcev Slovenije Ladi Rožič je pred tretjim branjem novele zakona o trgovini opozoril na pritiske nekaterih trgovcev, ki prek Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) pozivajo k zavrnitvi predloga, s katerim bi trgovine ob nedeljah ostale zaprte.

98 odstotkov vprašanih podpira zaprtje trgovin

V TZS so namreč prepričani, da bi uveljavitev zaprtja prodajaln ob koncih tedna pomenila zmanjšanje prihodkov v panogi, odliv slovenskih potrošnikov v tujino in posledično tudi zmanjšanje priliva dajatev v državo blagajno. Zaradi tovrstne ureditve bi bila izgubljena številna delovna mesta, saj da – kot so pojasnili – trgovci ob nedeljah ustvarijo pomemben delež prometa, s tem pa omogočajo delo številnim zaposlenim, ne samo v prodajalni.

V Zbornici med drugim opozarjajo, da so v Sloveniji splošne družbene in ekonomske razmere negotove. "Slovenija je namreč v obdobju, ko se gospodarstvo spopada s posledicami epidemije novega koronavirusa, kar pomeni, da je v tem trenutku strateško in bistveno zagotavljati razmere, ki bodo spodbujale gospodarsko dejavnost, s tem pa naj bi se ohranjala tudi delovna mesta," so še dodali.

Določeni trgovci podpisovanje peticije prepovedali

Rožič je v preteklih dneh tako znova opozoril, da predlog Levice uživa podporo med delavci v tem gospodarskem sektorju. Kot je dejal, je anketa med zaposlenimi pokazala, da 98 odstotkov vprašanih podpira zaprtje trgovin v nedeljo, 95 odstotkov pa jih je pripravljeno sprejeti tudi nižja izplačila za en prost dan, je poudaril.

Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič Foto: STA Dodatno podporo zaposlenih prizadevanjem sindikata izraža tudi peticija za zaprtje trgovin ob nedeljah, ki jo je v tednu dni podpisalo 5.830 zaposlenih, čeprav so določeni trgovci podpisovanje peticije celo prepovedovali.

V Sindikatu pa sicer ravno tako zavračajo amandmaje posameznih strank, v skladu s katerimi bi trgovine ostale odprte deset dni na leto ter predlog, da bi namesto zaposlenih delali prokuristi, direktorji, ob pomoči upokojencev in študentov. Sindikatu delavcev so se pri zavrnitvi teh amandmajev pridružili tudi v Sindikatu upokojencev in Sindikatu Mladi plus.

Verjamejo, da bo politika upoštevala pozive

Kot je poudarila predsednica Sindikata upokojencev Frančiška Ćetković, ne bodo privolili v to, da bi upokojencem dovoljevali dodatno delo zato, da bi tako reševali nekatere lastnike trgovin. Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc pa je opozorila na to, da študenti ne želijo biti poceni delovna sila, ki jo bodo izkoriščali za nedeljsko delo. Generalni sekretar Rožič tako verjame, da bo politika upoštevala pozive in sprejela ustrezen zakon.

Spomnimo, da je Levica maja v parlamentarni postopek vložila novelo zakona, s katero bi trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh ostale zaprte. Izjeme bi bile samo manjše trgovine na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. V Levici so pred tretjo obravnavo znova napovedali, da bodo vztrajali pri pravični in dogovorjeni rešitvi, "ki v skladu z željo ljudi in potrebami delavcev končno zapira trgovine v nedeljo in na dela proste dneve," so pojasnili.