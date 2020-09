Zaradi požara v trgovskem objektu evakuirali 30 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Miren v občini Miren - Kostanjevica je danes okoli 2. ure zagorelo v trgovskem objektu. Iz dveh stanovanjskih blokov so evakuirali 30 ljudi, ki pa so se okoli 3.30 že lahko vrnili v svoja stanovanja. Po prvih ocenah je nastala velika gmotna škoda.

Požar so pogasili gasilci iz Nove Gorice in Kostanjevice na Krasu, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti in kriminalisti vzrok požara še preiskujejo.