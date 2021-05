Dan D za DeSUS: izključitev poslancev iz stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zasedanju izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS, kjer bodo prisotni tudi strankini poslanci, naj bi govorili tudi o predlogih pokrajinskih odborov za izključitev poslancev DeSUS iz stranke, je že včeraj pojasnil vodja poslanske skupine Franc Jurša. Obenem zahteva, naj se tudi ugotovi, ali so organi pokrajinskih odborov uradno to sprejeli ali ne.

Čas za odločanje o poslancih je določen

O morebitnem predlogu za izključitev poslancev odločajo njihovi matični občinski odbori. Če takega sklepa ne bi podprli v roku 30 dni, poslance lahko izključi izvršni odbor, je včeraj povedal poslanec DeSUS Ivan Hršak.

Jurša in Hršak ocenjujeta, da bi bila izključitev poslancev iz stranke unikum v evropski parlamentarni demokraciji. Upata, da bo prevladal razum in se to ne bo zgodilo. V nasprotnem primeru bodo v poslanski skupini DeSUS delali do konca mandata.

V poslanski skupini so trenutno štirje poslanci, a Robert Polnar ni več član stranke.

"Smo razumna opozicija"

Na očitke, da v poslanski skupini tudi po izstopu iz koalicije Janeza Janše podpirajo vlado, poslanci DeSUS odgovarjajo, da so razumna opozicija, ki podpira dobre predloge katerekoli strani. Znano je, da je v njihovih vrstah napeto že dlje časa, tudi potem ko so si aprila javno prišli navzkriž z začasno vodjo DeSUS Brigito Čokl.

Kongres DeSUS bo predvidoma 19. junija. Za novega predsednika stranke kandidirajo Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc.