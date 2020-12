Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor in svet DeSUS bosta danes odločala o usodi stranke v koaliciji Janeza Janše. Medtem ko se prvak DeSUS Karl Erjavec zavzema za odhod stranke v potencialno novo vlado, pri čemer je mogoč kandidat za mandatarja, pa je v primeru takšne odločitve še nejasno ravnanje poslancev DeSUS. Pri tem ni izključeno, da bi se nekateri, če stranka odide iz vladne koalicije, odločili za samostojno pot.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec se je z opozicijskimi strankami LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so se združile v koalicijo KUL, v torek pogovarjal o položaju DeSUS v trenutni vladni koaliciji pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše ter možnosti, da bi stranka DeSUS postala del koalicije KUL. Odločitve o mandatarskem kandidatu v KUL sicer po Erjavčevih besedah še niso sprejeli, je pa sam eden od kandidatov.

Kako bodo ravnali poslanci DeSUS?

Erjavec je odhod iz Janševe vlade stranki predlagal le dva dni po ponovni izvolitvi za predsednika DeSUS. Temu so takrat nasprotovali poslanci DeSUS. Ti so sestankovali tudi v sredo, a uradnih izjav o tem, kako bodo ravnali danes, niso dali. V preteklih dneh se je v javnosti omenjala možnost, da bi se nekateri od njih ob morebitni odločitvi organov stranke za izstop iz Janševe vlade odločili za samostojno pot.

Ključno vprašanje je, ali ima Erjavec podporo poslancev DeSUS. Na fotografiji vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. Foto: STA

Poslanci DeSUS so večkrat poudarili, da jih v aktualni vladi motijo nekatere Janševe poteze, ki razburjajo javnost, a ob tem poudarjajo, da so zadovoljni z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma in zahtev DeSUS. Da naj organi stranke upokojencev presodijo, kaj so kot koalicijska stranka uresničili, je v imenu mestne organizacije DeSUS Ljubljana v pisni izjavi, ki jo je objavila Demokracija, predlagala tudi članica sveta stranke Marija Horvat.

Interventni ukrepi v protikoronskih zakonih: PKP 1: Upokojenci z nizkimi pokojninami so prejeli enkratni solidarnostni dodatek, ki je bil izplačan v treh različnih višinah (300, 230 in 130 evrov) v odvisnosti od višine pokojnine. PKP 2: Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini od 130 do 300 evrov so bili upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelni, delajo krajši delovni čas, so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile, ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov so prejeli člani kmetij, starejši od 65 let, ki ne prejemajo pokojnine. PKP 7: Predvideno je izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan v treh višinah (130, 230 in 130 evrov) v odvisnosti od višine pokojnine. Uskladitve pokojnin: Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, v decembru 2020 v višini dveh odstotkov (v osnovi je bilo predvideno v nominalnem znesku, sprejet je bil predlog v odstotkih).

Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, v januarju 2021 v višini 2,5 odstotka. Spremembe pri izračunu pokojnin v 2021: Za štiri tisoč upokojencev z dokupljeno dobo, doseženo do 31. decembra 2012, se bo ta štela po ZPIZ-2 kot pokojninska doba brez dokupa in po ZPIZ-1 dokup študija in vojaščine kot delovna doba, kar pomeni, da jim bo ZPIZ na novo odmeril starostno pokojnino oz. odmeril starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine.

Zvišujejo se odmerni odstotki za moške, in sicer:

- za 15 let zavarovalne dobe na 27,5 (letos znaša 27) in za vsako nadaljnje leto 1,28 (letos 1,26),

- za 40 let pokojninske dobe na 59,5 (letos znaša 58,5). Letni dodatek za leto 2021 (za 600 tisoč upokojencev): Zvišanje višin letnega dodatka (v višini pet evrov glede na višino izplačanega letnega dodatka za 2020): 445 evrov do višine pokojnine 525 evrov (upravičencem se izplača v celoti in ne v sorazmernem deležu – učinek v obliki dodatnih 10 milijonov evrov za približno 37 tisoč prejemnikov sorazmernih pokojnin),

305 evrov do pokojnine 630 evrov,

245 evrov do pokojnine 745 evrov,

195 evrov do pokojnine 900 evrov in

135 evrov, če je pokojnina višja od 900 evrov. Ustanovljen je bil urad za demografijo. V postopku sprejetja v državnem zboru je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo zagotovil dodatno financiranje pokojninske blagajne iz državnega premoženja. Višina rezerviranih proračunskih sredstev za namen izplačila pokojnin: v proračunu za leto 2020 je bilo s strani 13. vlade za izplačilo pokojnin namenjenih 940.258.933 evrov, z rebalansom proračuna 2020 je 14. vlada za izplačilo namenila 1.155.667.728 evrov. V proračunu za leto 2021 je za namen izplačila pokojnin namenjenih 1.337.236.866 evrov in v proračunu 2022 1.291.932.122 evrov. V letih 2021 in 2022 je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ali njen pravni naslednik zavezan, da ZPIZ vsako leto nakaže 50 milijonov evrov. Višina sredstev, namenjenih za dolgotrajno oskrbo: za namen dolgotrajne oskrbe je 13. vlada v proračunu za leto 2020 namenila 12.251.859 evrov, medtem ko je 14. vlada za namen reševanja problema dolgotrajne oskrbe v skladu z zavezami, zapisanimi v koalicijski pogodbi, za leto 2021 namenila 22.824.665 evrov in za leto 2022 21.852.200 evrov. Zaradi povečanih potreb po domskem varstvu starejših je ministrstvo pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše. Ta bodo zagotovljena tako s podelitvijo koncesij kot z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev. Ministrstvo je 19. 6. 2020 že objavilo javni razpis za podelitev koncesij za okvirno 1.100 mest. Drugo – spodbujanje družbene integracije upokojencev: izveden je bil javni razpis za sofinanciranje projektov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020 v višini 115 tisoč evrov za njihovo družbeno integracijo. To se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih v večjem obsegu, ki zdaj ni bil mogoč zaradi epidemije.

Pri tem je zapisala, da je to potrebno "še pred nujnim izstopom iz obstoječe koalicije". Pred sklepanjem o vstopu v novo koalicijo KUL pa bi morali organi stranke potrditi program, ki bo realen in uresničljiv. "Odgovornosti za prenagljene odločitve nismo pripravljeni prevzeti brez predhodnega dogovora in realizacije pričakovanih ciljev," je dodala Horvatova.

Odločitev DeSUS o izstopu iz koalicije bi bila zelo pomembna za uspeh morebitne konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo stranke iz koalicije KUL, saj bi morebitnemu izstopu te stranke iz vlade lahko sledil še kakšen poslanec SMC. V tej poslanski skupini sicer za zdaj zatrjujejo, da so enotni, predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je napovedal, da se bo zavzemal za dokončanje zgodbe, ki so jo v aktualni koaliciji začeli.