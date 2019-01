Dalmacijo pobelil sneg #video

Če v Sloveniji še vedno čakamo na večjo pošiljko snega, pa so se snežnih padavin lahko razveselili v Dalmaciji, kjer je ponoči ponekod zapadlo tudi do 40 centimetrov snega.

Slovenija je še vedno oaza v Evropi, kar zadeva snežne pošiljke, so se pa lahko snega razveselili v Dalmaciji, kjer snežne padavine niso ravno pogoste. V obalnih mestih na Hrvaškem je začelo snežiti v torek popoldne, snežilo pa je nato še del noči. Sneg in nizke temperature so posledica sredozemskega ciklona.

Sneg je pobelil tudi obalna kraja Omiš in Split, snežilo pa je tudi v Dugopolju in velikem delu Zagorja. Ponekod je zapadlo do 40 centimetrov snega, zimske službe pa so na teren poslale 30 vozil.