Že težko čakate sneg? Danes morda le kakšna kratkotrajna ploha.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastane lahko kakšna kratkotrajna snežna ploha. Po nižinah v notranjosti se bo del dneva zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Jutri se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod bo pretežno oblačno. Na vzhodu bo ponekod občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju malo nad 0, v alpskih dolinah do -8, Najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.