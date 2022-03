Covid številke: toliko okužb je bilo v torek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so v Sloveniji v primerjavi s tednom prej potrdili 557 okužb manj.

V torek so v Sloveniji ob 1.475 PCR-testih in 9.931 hitrih antigenskih testih potrdili 1.836 okužb s sars-cov-2, kar je 557 primerov manj kot prejšnji torek. Po oceni NIJZ so v državi 33.203 primeri aktivnih okužb oz. 2.882 manj kot dan prej.