Člani sveta o letnem poročilu UKC Ljubljana: V letu 2023 smo prepoznali napredek

Svet UKC Ljubljana je na sredini korespondenčni seji sprejel letno poročilo za leto 2023. Člani sveta so prepoznali napredek v poslovanju, saj da je UKC lani kljub zaprti osmini glavne stavbe, pomanjkanju kadra, neplačanim izvedenim storitvam v višini tri milijone evrov in neupoštevanju revalorizacije izboljšal poslovanje za 5,4 milijona evra.

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je kljub pomanjkanju kadra, manjšim prostorskim kapacitetam in kljub iztrošenim aparaturam v letu 2023 opravil za 8,3 odstotka več zdravstvenih storitev kot leta 2022, so v sporočilu za javnost poudarili pri UKC. Lani je tako ljubljanski klinični center dosegel bruto dobiček iz poslovanja (EBIDTA) v višini 6,3 milijona evrov.

Več obravnav in diagnostičnih storitev

Ob slabših razmerah za delo so, kot navajajo, izkazali večjo storilnost in uspešno sledili svojemu poslanstvu – ustvarjanju zdravja in znanja ter hkrati skrbeli za raziskovalno in pedagoško delo. "Pri večini kazalnikov fizičnega obsega poslovanja smo kljub manjšim resursom celo dosegli primerljiv nivo števila hospitalnih storitev iz predkovidnega leta 2019," so izpostavili.

Lani so v UKC izvedli 94.523 akutnih bolnišničnih obravnav oziroma 3,7 odstotka več kot v letu 2022 ter 326.756 specialističnih ambulantnih prvih pregledov, kar je za 8.802 več kot predhodno leto, brez upoštevanja dejavnosti pulmologije zaradi spremenjenega modela obračuna v letu 2023.

Izvedli so tudi 419.366 specialističnih zunajbolnišničnih funkcionalno-diagnostičnih storitev oz. 4.010 več kot v letu 2022, 52.830 dializ oz. 3,2 odstotka več kot 2022 ter 383 transplantacij.

Če bi prejeli plačilo preseženega programa, upoštevano valorizacijo in strošek nadurnega dela zaradi dviga plačnih razredov, bi bil presežek odhodkov nad prihodki manjši za približno 12,5 milijona evrov ter bi tako predstavljal končni negativni rezultat krepko pod desetimi milijoni evrov, so ocenili v ljubljanskem UKC.

Kot so poudarili, so njihovi zaposleni v okviru pedagoškega procesa kot mentorji zagotavljali klinične vaje študentom medicine in zdravstvene nege. V letu 2023 je 850 zaposlenih opravilo okrog 298 tisoč mentorskih ur 1.105 specializantom medicine. 51 zaposlenih je zagotovilo okrog 4.800 mentorskih ur 147 doktorantom medicine.

Izjemni znanstveni dosežki

V skrbi za nadaljnji razvoj stroke je v teku 596 raziskovalnih projektov, 79 raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter 34 mednarodnih projektov. Registriranih imajo 36 raziskovalnih skupin, 1.423 raziskovalcev in 160 mentorjev mladim raziskovalcem, so navedli.

Po podatkih Informacijskega sistema raziskovalne dejavnosti v Sloveniji se lahko v UKC Ljubljana glede na doseženo število točk (14.185,44) za izjemne dosežke v zadnjih petih letih pohvalijo z nadpovprečno znanstveno uspešnostjo. Njihovi raziskovalci so bili v zadnjih desetih letih citirani v 288.022 primerih. "Vse to so dobri temelji za raziskovalne priložnosti, razvojne in raziskovalne preboje ter nadaljnji razvoj stroke," so še sporočili z UKC.