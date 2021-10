Četrta najstarejša Slovenka Julijana Zakrajšek upihnila 109. svečko

V življenju je imela dobra in slaba obdobja. Posebej rada se spomni mladih let, ko je telovadila pri Orlih, rada se spominja tudi plesov. Čeprav svojih otrok ni imela, je bilo okoli nje vedno veliko otrok, predvsem nečakov, pranečakov, prapra- in zdaj tudi že praprapranečakov.

V Sloveniji živi nekaj oseb, ki se približujejo 110. letu starosti, ali so ga presegle. Ena izmed njih je Julijana Zakrajšek, ki je danes upihnila 109. svečko. Čeprav je četrta najstarejša Slovenka in osma najstarejša prebivalka Slovenije, je še vedno polna življenja. Univerzalnega recepta za dolgo življenje nima. "Vsak ima svojega," pravi.

Recept za tako dolgo življenje je po njenih besedah morda ta, da ni bila nikoli poročena in da ni imela skrbi z otroki, se pošali. Pred vojno je sicer imela fanta, ki pa je ob začetku druge svetovne vojne odšel v boje in se ni nikoli več vrnil. "Nihče ne ve, kje je ostal," pravi.

Doma je bilo devet otrok, pet sester in štirje brati, med katerimi še edina živi. V mladih letih se je izučila za pletiljo in se preselila v Ljubljano, kjer je v večinoma zasebnih podjetjih delala 40 let do upokojitve. Po upokojitvi se je vrnila k sestri na rojstno domačijo na Opalkovem, pred desetimi leti pa se je preselila nedaleč stran, v Podulako pri Velikih Laščah, k nečakinji. Odkar je nečakinja umrla, živi sama, pogosto jo obiščejo in ji pomagajo pranečakinji in drugi sorodniki.

Ne pomni take epidemije

Veliko, kot pravi, ne potrebuje, tudi posebnih želja nima. Še vedno sama poskrbi za večino stvari. Kosilo ji pripeljejo, vse drugo postori sama. Čez dan rada kvačka, plete, bere, zvečer za dve uri ali tri pogleda tudi televizijo, da ve, kaj se dogaja po svetu. Kot pravi, takšne epidemije, kot smo ji priča danes, ne pomni. "Saj so bile španska gripa in podobne bolezni, a to je bilo na majhnem območju. Da bi zajelo ves svet, tega pa ni bilo," je povedala za STA.

Nima večjih zdravstvenih težav

Zdravje ji še kar dobro služi, kar pripisuje tudi temu, da ne poje vsega, kar pride. "Nekoliko me boli koleno, sicer pa sem zdrava," dodaja. Očala uporabi le, ko dlje časa kvačka ali bere, ima še slušni aparat, drugih večjih težav pa nima.

Prav zdravje je tudi tisto, kar si najbolj želi za prihodnja leta, pa seveda, da bi upihnila še nekaj svečk. Rojstne dneve rada praznuje, od stotega leta naprej jih praznuje v družbi vseh nečakov, letošnjega pa bo zaradi znanih razlogov praznovala le v ožjem družinskem krogu. Danes jo bo obiskal tudi župan Velikih Lašč Tadej Malovrh.

Najstarejši moški je star 110 let in devet mesecev

Prvega januarja letos je po podatkih Statističnega urada v Sloveniji živelo 281 ljudi starejših od sto let, od tega 51 moških in 230 žensk. V Velikih Laščah so imeli dve občanki, starejši od sto let.

Najstarejši prebivalec Slovenije je sicer moški, star 110 let in devet mesecev, najstarejša prebivalka Slovenije pa je stara 109 let in devet mesecev, kažejo podatki ministrstva za notranje zadeve.