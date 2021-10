Na potovanja vzameta pepel pokojnega sina

Potem ko je bila hospitalizirana zaradi čezmerne krvavitve, je Chrissy Teigen septembra lani v 20. tednu nosečnosti splavila sina Jacka. Kot način za spopadanje z njegovo izgubo družina na potovanja s seboj vzame njegove posmrtne ostanke.

"Počutimo se prijetno, ko je z nami. Vsakič, ko gremo na počitnice, mi otroka rečeta: 'Ne pozabi dojenčka Jacka!' In potem ga moram pripraviti za pot," razlaga 35-letna avtorica kuharskih knjig in dodaja: "Ko pridemo na cilj, me zaskrbljeno pogledata in rečeta: 'O joj, Jack mora biti zdaj že pošteno žejen!' Potem poleg njegove majhne škatle s pepelom postavita kozarec vode. Ljudem se to morda sliši noro, ampak res sta rada del tega."

"To je naš način žalovanja"

Prav pepel nerojenega otroka je Chrissy in možu Johnu Legendu po splavu pomagal, da sta otrokoma razložila izgubo. "Otrokoma sva razložila, da je Jack še vedno z nami, a da ga bomo morda nekega dne izpustili. Povedala sva jima, da je vesel, da še vedno mislimo nanj in se o njem pogovarjamo."

V letu, ki je minilo od njenega splava, se je Chrissy s svojo družino Jacku javno in zasebno poklonila. Z navdušenjem pove, da hčerka Luna vsak dan govori o njem. "To je naš način žalovanja. Vsak dan nam je malo lažje."

Nekdanja manekenka je pokojnega sina počastila s čustvenimi sporočili na družbenih omrežjih in mu posvetila svojo najnovejšo kuharsko knjigo.

