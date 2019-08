Cerkevni škandal iz Prekmurja odmeva po vsej Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Murskosoboški župnik Goran Kuhar ima strastno oboževalko, ki ga zasleduje, mu nastavlja darila in piše ljubezenska pisma. Oseminšestdesetletna nadlegovalka trdi, da je pravzaprav obratno.

Oseminšestdesetletna Lidija Turk Klemenčič je dejala, da sta bila s precej mlajšim, 38-letnim župnikom Goranom Kuharjem, več kot tri leta v ljubezenskem razmerju, zdaj pa on javno pere njuno umazano perilo.

Vse skupaj v župniji ostro zanikajo, s to žensko ni imel in noče imeti nič, je dejal nesojeni ljubimec v talarju. Ker ne vedo, kako ustaviti javno blamažo, prekmurski škof Peter Štumpf celo razmišlja, da bi strastno vernico tako rekoč izobčili iz Katoliške cerkve.

Kuhar se je iz župnije začasno umaknil

"Ko je Goran Kuhar začel dobivati pisma in darila, je takoj podal prijavo na policijo. A tam so lahko izdali zgolj plačilni nalog. Prepoved približevanja ni mogoča, ker ni družinski član. Prav tako je cerkev javna ustanova, v katero lahko pride vsakdo, razen če se čez osebo izreče interdikt. O tej možnosti premišljuje tudi škof. Gre za kazen po cerkvenem pravu, ko se osebi prepove prihajanje na cerkvene obrede, zakramente, odkloni se cerkveni pogreb. Vse skupaj je bolno. Vplivalo je tudi na počutje župnika Kuharja, zato se je iz župnije začasno umaknil," je pripovedoval kaplan Aljaž Baša, Kuharjev kolega.

Turk Klemenčičeva je za Slovenske novice nanizala hude obtožbe na račun župnika in zanikala vse, kar pravi. Zatrdila je, da je uradno pretrgala vse stike z župnikom, a ga še vedno ljubi in bi se najraje z njim dogovorila in zadevo rešila na štiri oči. Kot dokaz hrani 15 ljubezenskih pisem, ki naj bi jih napisal župnik.