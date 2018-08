Cerarjeva vlada bo potegnila črto

Če bodo poslanci v DZ potrdili ministrske kandidate, bi bila lahko nova vlada po napovedih novoizvoljenega predsednika vlade Šarca operativna v dveh tednih. Takrat se bo tudi dokončno poslovila Cerarjeva vlada, ki se bo danes sešla na 186. redni seji, opravila pa je tudi 270 dopisnih. Prostore na Gregorčičevi bodo ministri in premier v odhajanju danes izjemoma zamenjali s Kongresnim centrom na Brdu pri Kranju.

Začetek dela Cerarjeve vlade so zaznamovale kadrovske menjave, ko se je v kratkem obdobju zamenjalo kar nekaj ministrov. Šolski resor so vodile tri ministrice, menjali so se šefi gospodarskega, obrambnega in kulturnega resorja ter vladne službe za razvoj in kohezijo. Nazadnje je z ministrskega mesta odstopil finančni minister Dušan Mramor.

Cerarjeva vlada se je v štiriletnem mandatu srečala z močno opozicijo. Zoper člane vlade je bilo vloženih kar devet interpelacij, vse so ministri prestali. Poslanci so razpravljali tudi o interpelaciji celotne vlade.

Dvanajsta slovenska vlada mandata ni izkoristila v celoti, saj je Cerar marca, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru, odstopil. Do oblikovanja nove odhajajoča vlada tako opravlja le tekoče posle.