"Če se javite glede pornografije, bomo ustavili vse sodne postopke"

S policije so sporočili, da se v zadnjem času znova pojavljajo lažna elektronska sporočila, v katerih je sporočilo policije o sodnem pregonu. "Ne odpirajte prilog. Nikomur ne dajajte osebnih ali bančnih podatkov. Prav tako nikomur ničesar ne plačujte. Sporočilo pa izbrišite," so opozorili pri policiji. V sporočilih goljufi navadno pozivajo, da se jim čim prej javite, da bodo lahko "raziskali in preverili sankcije".