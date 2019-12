Če imate tujo kartico, se izogibajte najpogostejšim bankomatom

Tisti, ki imate račune odprte v tujini in je tudi kartica izdana v tujini (ima tuj BIN), boste ob dvigu gotovine na bankomatu NLB plačali visoko provizijo. Za nekoliko drugačno provizijo so se odločili tudi v Abanki.

Če smo pred dobrim mesecem opozarjali, da so se v Sloveniji pojavili bankomati skupine Euronet, ki je v tujini znan po svojih ne ravno nizkih provizijah, saj rumeno-modri bančni avtomati niso v lasti bank, zato upravljavci sami določajo nadomestila za njihovo uporabo, tokrat opozarjamo na provizijo, ki jo je uvedla NLB in v nekoliko drugačni obliki tudi Abanka.

Vsi, ki imate račune odprte v tujini in imate ob tem tudi kartico izdano v tujini, se v prihodnosti raje izognite bankomatov, ki jih je po Sloveniji največ – več kot 500. To so bankomati največje banke pri nas, NLB, saj so s 17. decembrom uvedli novo provizijo, ki vam ob dvigu zaračuna 3,9 evra.

Pojasnilo NLB: Drago vzdrževanje

NLB se je odločila za provizijo, ki bo doletela vse, ki imajo kartico izdano v tujini. Foto: STA To velja za tiste, ki imajo kartico izdano v tujini oziroma imajo tuj BIN (identifikacija banke). V Sloveniji je v zadnjem obdobju največ takih uporabnikov spletnih bank, kot so N26, Revolut ali Menose, ki nimajo fizične poslovalnice in celotno poslovanje poteka prek spleta ali telefona. BIN lahko preverite tukaj.

"Vzdrževanje in razpoložljivost najširše mreže bankomatov terja nemajhna sredstva. Taka mreža bankomatov omogoča uporabo široke palete mednarodnih kartičnih produktov in nenehno dostopnost storitev za uporabnike," novo provizijo pojasnjujejo pri največji slovenski banki in dodajajo, da je v tujini to običajna praksa.

Abanka zaračunava vsem, ki niso izdane v EU

Za nekoliko drugačno provizijo so se odločili v Abanki, ki ima drugo največjo mrežo bankomatov v Sloveniji. V banki, ki je pred kratkim dobila novega lastnika, nadomestilo v višini štirih evrov zaračunavajo vsem imetnikom kartic, ki niso članice EU.

Od preostalih večjih bank, ki delujejo v Sloveniji, se nobena ni odločila za podoben korak. Addiko, NKBM, Delavska hranilnica in Sberbank omenjene provizije ne zaračunajo.

O Euronetovih bankometih so pred časom poročali tudi na Planetu: