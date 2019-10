Kaj morate vedeti o novih bankomatih, ki so se začeli pojavljati po Sloveniji?

Verjetno ste jih že videli v Pragi, Amsterdamu, na hrvaški obali in še marsikje, kjer je veliko turistov, in se spraševali, zakaj jih je toliko. Zdaj smo jih opazili tudi pri nas, a kljub njihovim praktičnim lokacijam bo gotovo bolje, da ostanete zvesti bankomatom, ki so v lasti bank, saj je na novih bankomatih provizija precej višja. Giblje se namreč okoli 2,5 odstotka od zneska dviga.

Kdor se je letos sprehajal po češki prestolnici, hrvaških obmorskih mestih ali še marsikje, kamor prihajajo turisti v velikem številu, se gotovo ni mogel izogniti pogledu na številne rumeno-modre bankomate, ki jih najpogosteje podpisuje skupina Euronet. Gotovo jim ni bilo mogoče očitati nedostopnosti, še bolj pa je očitna njihova množičnost.

Drugod so se jim že uprli, k nam šele prihajajo. Foto: Srdjan Cvjetović

Ko so se na Hrvaškem, v Amsterdamu, Pragi in še kje uprli tem bankomatom, tudi zato, ker so jih v nekaterih primerih postavljali na pročelja zgodovinskih stavb in ob tem celo poškodovali zaščitene kulturne spomenike, jih v Sloveniji še nismo srečevali. Marsikje so že kazili podobo mest, zato so izdajali odločbe za njihovo odstranitev.

Ta teden smo jih prvič opazili tudi pri nas – kakopak na zelo vidnih in obiskanih lokacijah. A če želite prihraniti nekaj denarja, bo bolje narediti nekaj korakov več in ostati zvest svojemu dozdajšnjemu bančnemu avtomatu.

Euronet ni evropski

Čeprav Euronetovi bankomati po imenu sodeč dajejo vtis, da za njimi stoji evropsko podjetje, to ne drži. Gre za ameriško podjetje s sedežem v mestu Leawood v zvezni državi Kansas. Leta 1994 sta ga ustanovila bratranca Dan Henry in Mike Brown. Danes ga vodi Michael J. Brown in zaposluje 5.600 ljudi.

Rumeno-modri bankomati so praviloma postavljeni na prometnih lokacijah, predvsem tam, kjer je veliko turistov. Foto: Ana Kovač

Euronet je leta 1998 med drugim kupil Arkasys, podjetje za računalniško programsko opremo, ki se je specializiralo za sisteme elektronskega plačila in transakcij. Poleg bankomatov trži POS terminale, storitev plačevanja s kreditnimi in debetnimi karticami, menjalnice valut druge elektronske finančne storitve.

Pozor, visoka in skrita nadomestila!

Zakaj takšna eksplozija teh bankomatov? Ker njihovi lastniki plačajo nadomestila lastnikom trgovin, lokalov in zemljišč, kjer jim jih dovolijo namestiti. Od kod jim denar za to? Od provizij, ki jih poberejo uporabnikom.

V Amsterdamu so jim onemogočili nadaljnje širjenje, ker so prepričani, da njihov poslovni model ne prispeva k dobremu počutju prebivalcev in turistov. Foto: Ana Kovač

Rumeno-modri bančni avtomati niso v lasti bank, zato njihovi upravljavci sami določajo nadomestila za njihovo uporabo. Četudi vam vaša domača banka razlaga, da dvig na bankomatu, ki ni njihov, stane (na primer) le okrog 50 centov, to še ne pomeni, da upravitelj bankomata, kjer dvigujete denar, ne bo dodatno zaračunal svojega nadomestila.

V nekaterih državah, kot je Španija, se to zgodi tudi pri bančnih avtomatih, a so ti stroški praviloma cenejši kot pri nebančnih avtomatih. Ta nadomestila se pri rumeno-modrih bančnih avtomatih gibljejo okrog 2,5 odstotka od zneska dviga, a še večja past grozi drugje.

Igre z menjalnim tečajem

V državah, kjer plačilno sredstvo ni evro, je slovenskim uporabnikom za dvig gotovine v krajevni valuti treba opraviti konverzijo. Konverzijo lahko opravi imetnik bankomata ali se bremenitev opravi v lokalni valuti in potem konverzijo opravi banka, v kateri ima uporabnik svoj račun. S temi konverzijami si lastniki bankomatov lahko odščipnejo še lep kos pogače, tudi do deset odstotkov.

Tako so letos poleti nekateri bankomati na Hrvaškem (celo nekateri bančni, in ne samo Euronetovi ali Auro Domusovi) za en evro priznavali samo 6,67 kune, čeprav so bili v menjalnicah odkupni tečaji po 7,28 kune, obračunski tečaji s kartičnim plačevanjem pa še ugodnejši.

Z neugodnim menjalnim tečajem se lastnik bančnega avtomata kar precej okoristi na račun imetnika kartice. Foto: Facebook

Pri teh (in ne samo teh) bankomatih možnosti izbire načina konverzije velikokrat ni ali je dobro skrita, kar uporabniki izvedo šele, ko je prepozno.

Krajevna valuta je prava izbira

Tudi sicer velja priporočilo, da med potovanji v državo, kjer evro ni plačilno sredstvo, pri plačilih s kartico na prodajnih terminalih (POS) ali dvigu gotovine na bančnih avtomatih vedno izberete bremenitev v krajevni valuti in konverzijo prepustite banki, ki vam je kartico izdala. Zagotovo boste prihranili.

Na spletni strani podjetja Euronet sicer Slovenije med lokacijami, kjer so na voljo njihovi bankomatov, še ni navedene, tako tudi slovenska spletna stran še ne obstaja.