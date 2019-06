Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov

Nadzorni svet SDH je soglasje k prodaji Abanke Novi KBM podal v sredo, danes pa je sledil še podpis prodajne pogodbe, ko so razkrili tudi vrednost transakcije. Država bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov evrov, in sicer iz naslova že izplačanih dividend za lansko poslovno leto 67 milijonov evrov, iz naslova kupnine pa 444 milijonov evrov, so sporočili iz SDH.

Na ministrstvu za finance so v sredo pojasnili, da bo 10 odstotkov kupnine namenjene za demografski rezervni sklad, 90 odstotkov pa za zniževanje javnega dolga.

KBM bo morala pridobiti soglasje Evropske centralne banke

S privatizacijo Abanke bodo zanjo prenehale omejitve pri poslovanju, ki jih je Evropska komisija postavila zato, da pred tekmeci na trgu ne bi imela določene prednosti. Kupec, Nova KBM, bo morala pridobiti soglasje Evropske centralne banke, pri kateri ti postopki v povprečju trajajo štiri do pet mesecev.

Foto: STA Ker je lastnik Nove KBM sklad Apollo, ki je banko kupil v enakem privatizacijskem postopku, obljubljenem Evropski komisiji, je pričakovati, da ti roki ne bodo dolgi.

Nova KBM bo morala pridobiti tudi dovoljenje varuha konkurence. Skupaj z Abanko se bo njuna bilančna vsota povzpela na 8,71 milijarde evrov in na približno 22,5-odstotni tržni delež, s čimer se bo približala NLB z 8,81-milijardno bilančno vsoto. Nova KBM in Abanka imata skupaj okoli 2300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic plus 330 poštnih okenc Nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve.

Abanka je v današnji obliki združene banke nastala oktobra 2015. Takrat se je zavihtela na drugo mesto med bankami v Sloveniji, a jo je po privatizaciji in konsolidaciji pripojenih Poštne banke Slovenije in KBS, nekdanje Raiffeisen banke, pod novim lastnikom, skladom Apollo, nato prehitela Nova KBM.

Abanka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 18,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota se je do konca marca povečala za nekaj več kot dva odstotka na 3,8 milijarde evrov.