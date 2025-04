Prodaja ljubljanskih zemljišč srbskemu poslovnežu pod lupo policije

Policija preverja morebiten obstoj razlogov za sum storitve kaznivega dejanja pri prodaji slabega hektarja zemljišč, ki jih je lani od Mestne občine Ljubljana kupil srbski poslovnež Nikola Petrović, poroča portal N1. Ta sicer sodi v najožji krog srbskega predsednika in ima po poročanju N1 stike tudi z ljudmi iz organiziranih kriminalnih združb.

Na generalni policijski upravi so potrdili, da policija na podlagi objav na N1 preverja morebiten obstoj razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. "Če se ta sum potrdi, bodo izvedeni potrebni ukrepi v predkazenskem postopku," so pojasnili za N1.

Pred kratkim je namreč portal poročal, kako je srbski poslovnež Nikola Petrović, ki sodi v najožji krog srbskega predsednika Aleksandra Vučića in s katerim se občasno srečuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, lani prek svojega ljubljanskega podjetja NG Projekt od Mestne občine Ljubljana kot edini ponudnik na dražbi kupil skoraj hektar zemljišč v Trnovskem predmestju.

Podjetje registrirano dva tedna pred dražbo

Petrovićev NG Projekt je bil namreč v sodni register vpisan dva tedna, preden je ljubljanska občina javno objavila, da bo v Trnovskem predmestju dražila tri parcele v skupni izmeri 9243 kvadratnih metrov. NG Projekt je bil edini ponudnik na dražbi in je zemljišča kupil po izklicni ceni 2,68 milijona evrov, kar je skupaj z DDV zneslo 3,3 milijona evrov.

Ali je bila ustanovitev NG Projekta tik pred objavo dražbe naključje ali pa je kupec vnaprej vedel, da gredo ta občinska zemljišča na dražbo, pa po poročanju N1 ni znano.

Je pa te iste parcele ljubljanska občina prodajala tudi leta 2021 in 2022, a je bila tedaj izklicna cena slabih 4,2 milijona evrov. Lani, ko jih je kot edini ponudnik kupil Petrović, pa je bila izklicna cena na podlagi poročila o oceni vrednosti za skoraj milijon in pol evrov nižja. Da to drži, je na eni izmed svojih novinarskih konferenc potrdil tudi župan Janković. Zakaj je bil Petrović edini ponudnik na dražbi, pa je treba vprašati druge, je še dejal Janković.

Petrović sicer sodi v najožji krog srbskega predsednika Vučića in ima po poročanju N1 tudi zasebne in poslovne stike z ljudmi iz organiziranih kriminalnih združb in z ljudmi zelo blizu tem združbam. S Petrovićem se osebno pozna tudi Janković, po poročanju N1 sta se v aktualnem mandatu srečala najmanj štirikrat, vsakič izven prostorov Mestne občine Ljubljana.