Čarobno martinovo v krogu najbližjih

Bliža se eden od največjih štajerskih praznikov – martinovo. Letos nikjer po Sloveniji ne bo organiziranih praznovanj, v Mariboru, kjer tradicionalno pripravijo veliko rajanje ob "štajerskem novem letu", skupinske prireditve odpadejo. Tudi v Europarku Maribor, največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije, so vsako leto pripravili prešerno martinovanje in pestro spremljevalno dogajanje, letos pa ga žal ne bo. Zagotovo pa si lahko prijetno martinovanje ustvarimo tudi doma, v krogu najbližjih. Pripravimo okusno martinovo pojedino, nazdravimo s kozarcem žlahtnega vina in si pričarajmo nepozabno martinovo v domačem krogu!

Nakupovalno središče Europark Maribor. Foto: Bojan Mihalič

Tudi martinovanje doma je lahko zabavno!

V letošnjem posebnem letu smo se že privadili na to, da praznike preživljamo na malo drugačen način. Tudi martinovo je priložnost, da si popestrimo družinski vsakdan in doma ustvarimo praznično vzdušje. Da pa bomo res lahko uživali v prazniku, je pomembno, da se že vnaprej dobro pripravimo. Če želimo v svojo kuhinjo vnesti ščepec ustvarjalnosti, se lahko poigramo na sto in en način. Razmislimo, kakšno kulinarično zgodbo bomo spisali, katero vino se bo prileglo k izbranim jedem in kakšen ambient bi radi ustvarili. Navdih bomo zagotovo našli tudi na bogato založenih policah megamarketa Interspar v mariborskem Europarku. Za piko na i si lahko omislimo še kakšen cvetlični aranžma iz cvetličarne Park in pripravljeni bomo na čarobno martinovanje doma!

Martinovo "za prste obliznit'"!

Martinove priljubljene klasike so pečena raca ali gos z mlinci in dušeno rdeče zelje. Rdeče zelje lahko pripravimo tudi v obliki solate ali pa ga uporabimo kot glavno sestavino za okusno juho. Tudi pri mesnih dobrotah lahko pustimo domišljiji prosto pot – bi raco oziroma gos tokrat morda zamenjali s piščancem, polnjeno svinjsko kračo ali svinjsko pečenko? Tudi če se odločimo za brezmesno martinovo večerjo, nam možnosti zlepa ne zmanjka. Mlinci brez jajc in mleka, dušeno rdeče zelje z jabolki in kostanji, pečena buča in ajdova kaša s suhimi slivami – večerja "za obliznit' prste"! K martinovim poslasticam se lepo podajo mlada, sadna vina z lahkim telesom, s srednjo do visoko kislostjo. Seveda je najpomembnejše, da izberemo vino, ki najbolj ustreza nam. Ob vseh dobrotah si torej privoščimo še kozarec svojega najljubšega vina in se prepustimo pravemu gurmanskemu razvajanju.

Naj bo letošnje martinovo priložnost, da v krogu svojih najdražjih ustvarimo še en nepozaben spomin.