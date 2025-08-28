Europark v Mariboru praznuje 25 let: našteli so že skoraj 160 milijonov obiskovalcev

V mariborskem nakupovalnem središču Europark, ki so ga odprli pred 25 leti, od širitve in gospodarske krize leta 2009 beležijo stalno rast poslovanja in so lani v skupini SES Spar prispevali skoraj tretjino ustvarjenega prometa.

"V lanskem letu je slovenske nakupovalne destinacije SES obiskalo več kot 25 milijonov obiskovalcev. Bruto promet vseh trgovskih, gostinskih in storitvenih obratov je dosegel 748 milijonov evrov, kar predstavlja šestodstotno rast v primerjavi z letom 2023," je povedala center menedžerka Simona Mandl.

Simona Mandl Foto: Mediaspeed

"Europark znotraj te skupine predstavlja trdno skalo oziroma skoraj tretjino ustvarjenega prometa. Predvidoma v oktobru se veselimo že 160-milijontega obiskovalca," je dodala.

Nakupovalno središče na desnem bregu Drave v Mariboru, nedaleč od kliničnega centra, so odprli 23. avgusta 2000. Leta 2007 so ga prostorsko razširili, leta 2011 je sledila širitev parkirne hiše. V zadnjih šestih letih ga postopno prenavljajo in od leta 2019 do danes so v to po besedah Mandl vložili več kot 24 milijonov evrov.

Foto: Mediaspeed

V prvi polovici tega meseca so končali obsežno prenovo sanitarij, letos pa prenavljajo še zgornje parkirišče, sanirajo dva vhoda in menjajo tekoče stopnice. Posodobili so sistem požarne varnosti, načrtujejo še gradnjo banke ledu za učinkovitejše hlajenje objekta.

Europark se razprostira na 40 tisoč kvadratnih metrih prodajnih površin, kjer je 120 prodajaln in lokalov, nudi pa tudi 2.600 brezplačnih parkirnih mest.

Foto: STA

Kljub prisotnosti drugih nakupovalnih središč v Mariboru po besedah Mandl ohranja prednostni položaj. "Po razširitvi Europarka v letu 2007 je leta 2009 nastopila gospodarska kriza, kar je bilo malo težje obdobje. Od leta 2009 do danes pa Europark stalno raste in se mu prihod konkurentov na trg ni poznal," je dejala.

Po njenih besedah so ključna stalna vlaganja v infrastrukturo in program, da obisk Europarka "ni le nakupovanje, ampak doživetje". "Vsakodnevno se trudimo, da ostajamo vodilni v regiji," je povedala.

Od 3. do 6. septembra pripravljajo poseben rojstnodnevni program. "Praznovanje Europarkovega rojstnega dne je že tradicionalno eden naših najbolj obiskanih in priljubljenih dogodkov v letu, letošnja 25. obletnica pa bo še posebej živahna," je dejala vodja marketinga Vanja Bele Kovačič.

Vanja Bele Kovačič Foto: Mediaspeed

Skupina SES Spar European Shopping Centers, ki je podjetje v skupini avstrijskega Spara, ima nakupovalna središča v šestih državah, v Sloveniji jih je šest.