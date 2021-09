Čaka nas topel konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutra bodo hladna, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 22 stopinj Celzija.

Pred nami je suho vreme s povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, čez da pa bo termometer kazal tudi do 22 stopinj Celzija.

Danes bo sprva zmerno, sredi dneva in popoldne marsikje tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Ponoči se bo večinoma zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno, več oblačnosti bo le v zahodnih krajih. Popoldne bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija.



Konec tedna bo topleje

V petek in soboto bo večinoma sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost občasno povečala. Pihal bo jugozahodni veter, postopno bo topleje.