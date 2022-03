Bruselj: Slovenskim kmetom 1,7 milijona evrov pomoči

Komisija bo po ministrovih besedah sprožila 219. člen uredbe o skupni ureditvi trgov in tako sprožila 500 milijonov evrov finančnih rezerv za pomoč kmetom, ki so v krizi najbolj prizadeti. Sloveniji bo pripadlo 1,7 milijona evrov. Ta sredstva morajo biti izplačana do 30. septembra, je na novinarski konferenci med zasedanjem v Bruslju povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Bruselj poleg tega pripravlja okvir državnih pomoči za nadomestila za stroške povečanja cen energentov, gnojil in semen, je dejal Podgoršek. Pojasnil je, da je Slovenija že sprejela takšen ukrep. Za kmetijski sektor bo namenila 32 milijonov evrov, za čebelarskega pa milijon.

Komisija pa je pripravila tudi predlog začasnih izjem v okviru skupne kmetijske politike. Gre za optimizacijo vseh površin, da bomo lahko pridelovali hrano. To med drugim pomeni posege v tako imenovano praho in spremembe pri rabi sredstev za varstvo rastlin tudi na površinah z ekološkim namenom, je povedal minister.

Dodal je, da Evropska komisija na področju prašičereje pripravlja ukrep začasnega umika prašičjega mesa s trga, s čimer bi se ta sektor lahko stabiliziral.

Bruselj bo predloge predvidoma predstavil v sredo, je po zasedanju povedal evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.

"Najpomembnejše je, da z vsemi ukrepi povečujemo odpornost za prehransko varnost. To pomeni, da želimo dolgoročno stabilizirati pridelavo hrane, kjer so tako pri oljnicah kot pri beljakovinskih komponentah izzivi največji," je ob tem še poudaril Podgoršek.

Za to si prizadevajo tudi na slovenskem ministrstvu, kjer pripravljajo dodatne ukrepe za stabilizacijo pridelave hrane v Sloveniji, je sporočil. Med drugim pripravljajo smernice za gnojenje in tudi smernice prehrane živali.

Minister je v luči množičnega kupovanja določenih živil v Sloveniji znova poudaril, da smo prehransko preskrbljeni. V nekaterih primerih se zaradi logističnih težav sicer pojavlja morebitno kratkotrajno pomanjkanje katerega od živil, a je hrane dovolj, je še povedal.

Na današnjem zasedanju je sodeloval tudi ukrajinski kmetijski minister Roman Leščenko, čigar nagovor so prekinile sirene za zračni napad. Po Podgorškovih besedah je Leščenko pozval k solidarnosti pri zagotavljanju prehranske varnosti v Ukrajini.