Trgovci: Brez panike, hrane je dovolj, oskrba trgovin nemotena

Trgovci so po opravljeni anketi Trgovinske zbornice Slovenije sporočili, da je oskrba s hrano ter drugimi produkti nemotena in poteka povsem običajno. Zalog je prav tako dovolj. Foto: Getty Images

Zapisi, ki so se v zadnjih dneh pojavili v nekaterih medijih, češ da je v posameznih prodajalnah z živili motena oskrba s hrano in da so police prazne, ne držijo, so sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije. Zagotavljajo, da je hrane v Sloveniji dovolj, oskrbne verige pa delujejo nemoteno.

"Potrošniki so lahko povsem mirni. Trgovci imajo zadostne zaloge živil. Dobave potekajo nemoteno, brez sprememb v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Lahko se resnično zgodi, da je kakšna polica za krajši čas tudi prazna, ker je ni mogoče takoj ponovno zapolniti, a le zato, ker vsako blago potrebuje nekaj časa na poti od skladišča do police," je povedala Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.

Dnevne dobave, manjkajoči izdelek praviloma na policah še isti dan

Zapisi, ki so nakazovali, da je v nekaterih prodajalnah motena oskrba z živilskimi izdelki in da je to lahko razlog za skrb, niso točni, so še poudarili pri zbornici. Živil je dovolj, skrb potrošnikov je zato odveč. Trgovci z živili poudarjajo, da so zaloge zadostne, prav tako povsem običajno potekajo oskrbne verige in dobava živilskih izdelkov.

"Narava oskrbnih verig pri trgovcih z živili je, da dobave potekajo dnevno. Gre za običajno poslovno prakso, ki ostaja nespremenjena. Kadar določenega izdelka zaradi povečane količine nakupov zmanjka, ga trgovci v najhitrejšem možnem času, običajno še isti ali pa naslednji dan, spet postavijo na police," so še zatrdili.

Trgovinska panoga v Sloveniji je robustna, odporna, močna in dobro delujoča. To se je zelo jasno pokazalo v zadnjih dveh letih, ko se je svet spoprijemal z epidemijo covid-19, so še navedli pri zbornici ter dodali, da je v času koronske krize slovenska trgovina dokazala, da se je sposobna pravočasno in učinkovito odzvati na še tako nepredvidljive razmere, saj potrošnikom ves čas zagotavlja nemoteno oskrbo tudi s hrano.

"Trenutne razmere so z vidika oskrbnih verig stabilne in predvidljive. Trgovinska zbornica Slovenije v imenu trgovcev potrošnikom sporoča: potrošniki so lahko povsem mirni, oskrba s hrano je nemotena, zalog je dovolj. Vsakršna skrb, da bi lahko v Sloveniji zmanjkalo živil in drugih osnovnih potrebščin, je zato popolnoma odveč," so še sporočili javnosti.