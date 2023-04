Bruselj odobril subvencije za večjo letalsko povezljivost Slovenije

Program sta pripravili ministrstvi za infrastrukturo in za gospodarstvo, z njim pa želita povečati letalsko povezljivost države, saj je okrevanje letalskega prometa v Sloveniji po pandemiji covid-19 zelo slabo. Pri tem sta se združila negativna učinka pandemije in propada letalskega prevoznika Adrie Airways, je na marčni novinarski konferenci ob predstavitvi programa povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Subvencioniranje povezav naj bi trajalo tri leta. Na voljo bo 5,6 milijona evrov letno, skupno torej 16,8 milijona evrov. Sredstva so v proračunu ministrstva za infrastrukturo že zagotovljena.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih v Sloveniji (Brnik, Maribor in Portorož) za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah.

Več prednostnih seznamov

Po programu bo na prvem prednostnem seznamu skupno deset prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo – Bruselj, Skopje, Praga in Berlin – ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Köbenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Če bo po prvem krogu ostalo še kaj razpoložljivih sredstev, bodo razpisane subvencije za povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom.

Če bo tudi po drugem krogu ostalo še kaj denarja, pa bodo subvencionirane povezave z vsemi destinacijami na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor spadajo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.