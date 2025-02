Brezplačni tečaji digitalnih veščin za odrasle od februarja do aprila

Višja strokovna šola Academia je predstavila nov pripomoček za študente - osebnega AI tutorja. Novo digitalno orodje, ki so ga razvili, bo študentom olajšalo proces iskanja zanesljivih informacij in razlage snovi na varen način. Ob tem so napovedali še brezplačne deseturne tečaje osnovnih in naprednih digitalnih veščin za odrasle.

Foto: Marko Jovanovski, študent medijske produkcije, Academia

AI tutor AcademIQ ali virtualni pomočnik je orodje, ki ga bodo študentje Academie lahko uporabljali za iskanje informacij o študiju, študijskem procesu ter študijskih obveznostih in gradivu, ki ga potrebujejo za posamezen predmet.

"Zavedamo se, da uporaba orodij umetne inteligence pri študentih narašča, vendar jim orodja, ki so na voljo na spletu, ne ponudijo vedno zanesljivih in pravilnih informacij. Ključna prednost AI tutorja je, da to orodje študentom na varen način omogoča pridobivanje relevantnih informacij v nadzorovanem okolju. Orodje AI tutor AcademIQ uporablja samo informacije in podatke, ki smo jih vnesli sami. S pomočjo tega bodo lahko študentje brez pretiranega brskanja po različnih virih našli vse informacije o študiju ali študijskih obveznostih, predvsem pa informacije ter razlago iz vsebin predmetov in študijske literature, celo poskusna izpitna vprašanja in odgovore," je povedal Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Academia.

Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Academia Foto: Marko Jovanovski, študent medijske produkcije, Academia

Praktično naravnan študij na sedmih študijskih programih

Na Višji strokovni šoli Academia v študijskem letu 2024/25 v programih ekonomskih in inženirskih ved, medijske produkcije in računalništva študira več kot 600 študentov. V lanskem študijskem letu je Višja strokovna šola Academia kot prva v Sloveniji uvedla nov študijski program Računalništvo na višješolskem nivoju, s čimer so se odzvali na povečane potrebe po specifičnih kadrih na trgu dela.

Na študijskih smereh Umetna inteligenca, Kibernetska varnost, Podatkovne znanosti in Razvoj aplikacij je prvo študijsko leto uspešno končala prva generacija študentov.

Foto: Marko Jovanovski, študent medijske produkcije, Academia

"Na Višji strokovni šoli Academia kontinuirano raziskujemo tržišče in potrebe na trgu dela, z našimi študijskimi programi izobražujemo kadre, ki so takoj po koncu študija ustrezno usposobljeni. Kar 40 odstotkov študijskega programa namreč predstavlja praktično izobraževanje v podjetjih, pri izvajanju obvezne prakse Academia sodeluje že z več kot 180 partnerskimi podjetji. Študentje morajo pred koncem študija opraviti sto dni obvezne prakse, zaradi izrazite praktične naravnanosti študija zato v povprečju trikrat hitreje vstopijo na trg dela," je povedala mag. Vida Perko, ravnateljica VSŠ Academia. "Vsi naši predavatelji so iz prakse (iz gospodarstva oz. iz industrije), študentom tako prenašajo vse svoje znanje in pridobljene izkušnje," dodaja Vida Perko.

Academia je sicer edina višja šola v Sloveniji, ki študentom omogoča pridobitev dvojne diplome Slovenije in Velike Britanije, kar študentom omogoča neposredno nadaljevanje študija ali delo v tujini.

Brezplačni tečaji digitalnih veščin za odrasle

Academia po uspešno izvedenih tečajih v 2024 nadaljuje izvajanje brezplačnih deseturnih tečajev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc za odrasle prebivalce vzhodne kohezijske regije Slovenije. Tokrat bodo tečaji na voljo v februarju, marcu in aprilu 2025. Na voljo so prosta mesta za dopoldanske in popoldanske termine.

Foto: Marko Jovanovski, študent medijske produkcije, Academia

"Brezplačni tečaji potekajo v okviru projekta DIGIKOMPAKT 2024-2025, ki ga sofinancirata Evropska unija in ministrstvo za digitalno preobrazbo. Academia je partnerica konzorcija projekta DIGIKOMPAKT 2024-2025, ki celovito obravnava potrebe odraslih na področju digitalnih kompetenc," je pojasnila Nina Gaube, vodja projektov v mednarodni pisarni Academie.

Tečaji so zasnovani za različne stopnje znanja in se izvajajo v dveh srečanjih po pet šolskih ur. Udeleženci lahko izbirajo med osnovnim in naprednim programom, pri čemer lahko skupaj opravijo do 20 ur brezplačnega izobraževanja (vsak tečaj po deset ur). Brezplačni tečaji potekajo v prostorih Academie na Glavnem trgu 17B v središču Maribora.*

*Prijave in dodatne informacije

Prijave so mogoče na spletni strani www.academia.si/tecaji, po telefonu na +386 (0)30 363 705 ali osebno na sedežu Academie na Glavnem trgu 17B v Mariboru vsak delovnik med 9. in 17. uro.

Naročnik oglasnega sporočila je ACADEMIA D.O.O.