Brežan zavrnil Golobove očitke

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sredstva, namenjena za popoplavno obnovo, na račun dobilo šele preteklo sredo, je danes v DZ zatrdil nekdanji minister Uroš Brežan. "Tako ne moremo biti okrivljeni za nekaj, česar prej nismo mogli storiti," je poslancem pojasnil Brežan in tako zavrnil očitke o prepočasnih izplačilih teh sredstev občinam.

Kot je v obrazložitvi svojega odstopa, s katerim se je DZ že seznanil, pred poslanci zatrdil Brežan, je ministrstvo prav v sredo na račun dobilo sredstva, namenjena občinam za protipoplavno obnovo. "Ovire za hitrejše procesiranje teh sredstev so tako v predpisih in procesih izven našega ministrstva, zato jih je treba reševati tam," je dejal.

S tem je zavrnil pojasnila predsednika vlade Roberta Goloba, ki je zaupanje v Brežana izgubil prav zaradi prepočasnih postopkov glede izplačil po poplavah. "To ministrstvo je postalo ozko grlo, ni bilo dovolj odzivno, številne pripombe so prihajale tudi z drugih resorjev," je prejšnji teden pojasnil Golob.

Premalo sodelovanja med vladnimi resorji

Brežan je danes vnovič obžaloval, da v času priprave zakona o obnovi vladni resorji ne sodelujejo še bolj intenzivno in ne iščejo rešitev na prizadetih območjih. "Veliko mi pomenijo glasovi s terena, ki so povedali, da delamo dobro," je poudaril.

Ponovil je, da so v času njegovega ministrovanja okrepili ministrstvo in stabilizirali direkcijo za vode za delo v prihodnje, zagotovili dodaten kader za odpravo posledic naravnih nesreč, v predlaganih proračunih za 2024 in 2025 pa zagotovili dodatna sredstva za urejanje vodotokov in hudournikov. Področje varstva narave so dvignili na raven direktorata, je še dodal. Foto: STA

Zatrdil je, da bo tudi v svojih prihodnjih izzivih vedno dajal prednost strokovnim argumentom pred navodili ali všečnimi rešitvami. "Zato sem vedno podprl strokovno utemeljene in pretehtane odločitve, tudi če so bile težke, kot je bilo to v primeru medvedov," je izpostavil.

Znova je opozoril na prihodnje izzive pri urejanju prostora, kjer se ponujata dve skrajni možnosti – na eni strani dolgoročne, strokovno utemeljene rešitve, na drugi pa hitre, všečne rešitve, prepogosto v korist posamičnim interesom, ki pa dolgoročno prinašajo več škode kot koristi. "To je lekcija, ki nam jo je uprizorila narava to poletje, zato je pred mojo začasno naslednico in prihodnjimi odločevalci velika odgovornost, ki presega neposredno prizadete v poplavah," je še dejal.

Brežan je odstopno izjavo podal prejšnji torek, v sredo pa jo je tudi pojasnil pred novinarji.

Ministrstvo: Ocenjevanje škode po poplavah natančno in po mednarodnih standardih

Skupna ocena neposredne škode zaradi naravne nesreče, ki je avgusta prizadela Slovenijo, ter njenih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje je pričakovano in razumljivo višja od škode, ki so jo prijavile občine, poudarjajo na kohezijskem ministrstvu. Ocenjevanje je po njihovih zagotovilih potekalo natančno in po mednarodni metodologiji.

Skupna ocena neposredne škode zaradi avgustovske ujme ter njenih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje po oceni vlade znaša približno 9,9 milijarde evrov. Ujma je prizadela 183 občin. Obseg prizadetega območja je ocenjen na 17.203 kvadratnih kilometrov, od tega je območje, veliko 8.389 kvadratnih kilometrov, ocenjeno kot močno prizadeto.

Kot je danes novinarjem še enkrat poudaril minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ta ocena vključuje vse vidike naravne nesreče; od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine do odlaganja in ravnanja z odpadki.

Ocena je tudi ključna za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada. Priprava je v zaključni fazi, vlogo pa bodo po ministrovih besedah oddali pred rokom. Ta je določen za 27. oktober.

Ker je bilo treba škodo oziroma njene posledice oceniti zelo hitro, so se odločili za uporabo mednarodne metodologije PDNA (Post Disaster Needs Assessment), ki nadgrajuje nacionalne metodologije za ocenjevanje škode. "Ta omogoča celovito in hitro ocenjevanje posledic in pripravo načrtov za obnovo ter omogoča poenoteno in primerljivo ocenjevanje stroškov," je povedal Jevšek.

Kot je poudaril, je znesek 9,9 milijarde evrov pričakovano in razumljivo precej višji od škode, ki so jo prijavile občine. Upoštevati je namreč treba celotne stroške, ki nastanejo s sanacijo oziroma obnovo.