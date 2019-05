Bratuškova predlaga razrešitev Velova. Bo vlada za?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svet agencije za varnost prometa (AVP) je po torkovem dogodku, ko so pred pošto v Stražišču pri Kranju našli poškodovan služben avto Velova in so se pojavila namigovanja, da je avtomobil vozil pijan, predlagal, da vlada predčasno razreši Igorja Velova s položaja direktorja AVP. Vlada o predlogu že odloča na dopisni seji, mesto vršilke dolžnosti direktorja naj bi začasno prevzela Vesna Marinko.