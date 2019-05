Predsednik sveta AVP bo predlagal razrešitev Velova

Predsednik agencije za varnost prometa Jure Prestor je v pogovoru za POP TV poudaril, da glede na medijske zapise meni, da oseba, kot je Igor Velov, ni primerna za opravljanje funkcije direktorja agencije za varnost prometa.

"Takoj, ko sem utegnil, sem ga pozval, naj pojasni okoliščine tega dogodka, in ga hkrati pozval, naj kot oseba, ki prva zastopa agencijo in njene interese, stopi pred medije in sam razjasni te okoliščine," je poudaril Prestor. Kot je pojasnil, mu gre predvsem za ugled agencije, nad vsebino medijskih zapisov glede ravnanja Velova pa so po njegovih besedah zgroženi tudi preostali člani sveta AVP.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pričakuje, da ji bo Igor Velov čim prej pojasnil relevantna dejstva glede okoliščin dogodka. Foto: Ana Kovač

Bratuškova od Velova pričakuje pojasnila

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki prav tako lahko odloča o nadaljnji usodi Velova, je v sredo napovedala, da bo članici sveta AVP Emiliji Placer Tušar, ki v tem organu zastopa ministrstvo za infrastrukturo, naročila, naj agencija in njeni nadzorni organi čim prej zagotovijo vse potrebne podatke za razjasnitev okoliščin domnevne nesreče.

Bratuškova pričakuje, da ji bo Velov čim prej pojasnil relevantna dejstva glede dogodka. "Šele po pridobitvi vseh informacij glede te zadeve jo bo mogoče uradno komentirati in sprejeti morebitne ukrepe, pri čemer bi radi poudarili, da je ministrica že večkrat javno povedala, da je prometna varnost ena od njenih prioritet in da od vseh udeležencev v prometu, še posebej pa od tistih, ki so nosilci odgovornih funkcij v državnih organih, ki se s tem ukvarjajo, pričakuje odgovorno ravnanje in delo," so sporočili z ministrstva.