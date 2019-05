Našli poškodovano vozilo direktorja AVP Velova

Vozilo ima po poročanju časnika vidno poškodovan zadnji odbijač, poškodovano je tudi prednje desno kolo, tako da ni vozno. Opazili naj bi ga zaposleni na pošti v Stražišču.

Na Policijski upravi (PU) Kranj so za medije pojasnili, da sicer odgovarjajo v okviru varstva podatkov, a da policisti na območju Kranja z okolico trenutno preverjajo okoliščine nastanka materialne škode na enem od vozil. "Vozilo je bilo dobljeno parkirano na parkirišču, zaklenjeno in brez voznika. Policisti o zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila," so pojasnili na PU Kranj.

Na AVP so v zvezi z domnevno nesrečo za STA navedli, da s podatki o dogodku ne razpolagajo. Po njihovem pojasnilu je Velov danes na dopustu. So pa potrdili, da je poškodovano vozilo v lasti agencije in v stalni, tako službeni kot zasebni uporabi direktorja.

Po poročanju Dnevnika je sicer ena od novinark z Velovim prišla v stik, ko ga je povprašala za stališče glede neke druge teme, povezane z državnim svetom. V približno minuto dolgem pogovoru ji je dejal le, da je pri zdravniku in da komaj stoji, še navaja spletni Dnevnik.