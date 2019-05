Poškodovano vozilo šefa AVP: kdo je poklical policijo in zakaj ni pihal?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju Dnevnika vozila zjutraj še ni bilo pred pošto, policija pa si ga je prišla ogledat okrog 14. ure. Vozilo je bilo ob prihodu policistov prazno in zaklenjeno. Ima poškodovan zadnji odbijač ter sprednje desno kolo (poškodovana in predrta pnevmatika) in ni vozno, so ugotovili policisti.

Zakaj je policija sploh preiskovala vozilo, ki je bilo parkirano na parkirišču? "Postopek preverjanja okoliščin nastanka poškodb vozila je policija začela na podlagi anonimnih informacij," odgovarjajo kranjski policisti.

Kasneje so z Velovom, ob vodenju AVP je še državni svetnik in svetnik v Kranju, opravili pogovor. Dejal jim je, da je poškodba na zadnjem delu vozila stara, poškodba sprednje pnevmatike pa se je zgodila včeraj. AVP je sporočil, da je poškodba na zadnjem delu avtomobila bila prijavljena zavarovalnici desetega maja in je že bila opravljena cenitev.

Po poročanju 24ur.com je bilo vozilo danes dopoldne še vedno na parkirišču pred pošto, zdaj pa ga informacijah Planeta ni več tam.

Prijave niso dobili

Velov včeraj ni bil dosegljiv za komentarje, je pa za Dnevnik na neko drugo temo ob 13.21 (torej malo preden so si policisti ogledali vozilo) dejal, da je pri zdravniku in da komaj stoji. Po navedbah AVP je Velov od včeraj na dopustu, poškodovano vozilo pa je v lasti agencije in v stalni tako službeni kot zasebni uporabi direktorja.

Policija ni ugotovila in tudi ni dobila nobene prijave, da je bil včeraj avtomobil Velova udeležen v prometni nesreči ali da je poškodba povezana s prometno nesrečo. Dodajajo, da je Velov sodeloval in se ni izmikal.

"Uporabnik sam te poškodbe ni prijavil policiji niti je ni dolžan prijaviti, razen če bi zaradi tega nastala škoda na drugem vozilu ali predmetu, kar pa tudi ni bilo ugotovljeno," še sporočajo s policije.

Testa alkoholiziranosti niso opravili

Ker vozilo ni bilo udeleženo v nesreči oziroma ni bilo prijave, policisti pri Velovem niso opravili preizkusa alkoholiziranosti. Ta se opravi, če je bil voznik dobljen na vožnji ali pa kot neposredni udeleženci v prometni nesreči.

Če policisti ne bodo ugotovili novih okoliščin, bo o dogodku napisan uradni zaznamek in postopek bo zaključen.

V preteklosti že udeležen v nesreči

Prvi mož AVP je bil v preteklosti (leta 2009) že udeležen v nesreči, ko se je zaletel v parkiran avtomobil v neposredni bližini svojega doma. Takrat je zaokrožila informacija, da je bil v času nesreče alkoholiziran in da je pobegnil s kraja nesreče, kar pa je Velov zanikal in se branil, da se je odpeljal do doma, ki je bil v neposredni bližini. Policija je takrat ugotovila, da je bil vzrok za nesrečo vožnja preblizu roba ceste. Policijo je poklical lastnik parkiranega vozila, policija pa je Velova našla s pomočjo uradnih evidenc. Dobil je kazen 40 evrov.