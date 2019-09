Bratuškova: Ne bom dovolila ribarjenja in iskanja direktorjev po telefonu

Vprašanje je ministrici, ki se sooča z očitki, da poskuša s spremembami statuta nekaterih energetskih družb vplivati na imenovanje direktorjev, postavil Jani Ivanuša (SNS). "Nimam nič proti političnemu kadrovanju, to je pač del politike," je dejal, a hkrati menil, da bi morala biti takšna ravnanja omejena. Na najvišja mesta bi morali imenovati primerne in sposobne ljudi, je dejal.

"Vsa imenovanja, pod katera sem se podpisala sama, absolutno izpolnjujejo vse strokovne kriterije," je v odgovoru zatrdila Bratuškova.

Ločiti je potrebno javna podjetja od vseh ostalih

Ob tem je pojasnila, da je treba ločiti podjetja, ki opravljajo javno gospodarsko službo, od vseh ostalih podjetij. Pri Slovenskem državnem holdingu kot ministrica za infrastrukturo denimo nima in si ne želi nobenega vpliva, medtem ko za podjetja, ki sodijo pod njeno ministrstvo, ne bo "dovolila ribarjenja in iskanja direktorjev po telefonih".

"Zato sem predlagala rešitve, ki so na mizi, a je morda zmanjkalo poguma, da bi bile sprejete," je spomnila na četrtkovo sejo vlade, ko ministrski zbor ni potrdil aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, da bi, kot so to že storili pri družbi SODO, spremenili način potrjevanja direktorjev teh družb.

Glede na to, da jo je pri tem podprl predsednik vlade, sicer sama pričakuje, da se bodo o teh predlogih ponovno pogovorili znotraj koalicije. "Ne skrivam se, ampak želim jasno povedati, kakšna pravila naj v določenih primerih veljajo," je še dejala.