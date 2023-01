Božič danes praznujejo še pravoslavni verniki

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo praznik Jezusovega rojstva. Osrednja liturgija bo potekala dopoldne v pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani. Srbski patriarh Porfirije Perić je v poslanici ob prazniku pozval k miru v Ukrajini in na Kosovu.

Kot je v poslanici zapisal Porfirije, je skrivnost božiča v neskončni ponižnosti Boga, ki se je rodil kot otrok in ljudem dovolil, da so se ga dotaknili. Božič po njegovih navedbah prinaša mir, da pa bi ta "postal učinkovit v našem času in v našem življenju, se moramo zanj potruditi sami. Moramo ga ne samo sprejeti, ampak ga narediti za bistveno vsebino našega življenja", je zapisal.

"Družina je danes vse bolu ogrožena"

Opozoril je, da je družina danes vse bolj ogrožena, in ocenil, da mora Srbska pravoslavna cerkev pri tem vprašanju vztrajati na svojih stališčih: "Tako kot so takratni mogočneži preganjali in hoteli uničiti od Boga rojenega, tako njihovi dediči danes dvigajo glas proti družini, ki temelji na krščanskih vrednotah. Odgovor Cerkve na to javno in permanentno agresijo ne more biti drugačen kot evangeličanski, apostolski in božični. To pomeni, da Cerkev neomajno stoji na svojih večnih in nespremenljivih prepričanjih."

Pozval je k miru v Ukrajini in se dotaknil tudi aktualnih političnih dogodkov na Kosovu in v Metohiji. "Od sredine lanskega leta in v naši obljubljeni domovini, na Kosovu in v Metohiji, večstoletno sosedstvo postavlja ultimate, provocira, izvaja teror in nenehno grozi preostalim, nezaščitenim Srbom, s preganjanjem in okrutnostjo, ob zloveščem molku oz. tihi podpori nekaterih močnih držav. Vse pristojne organe opozarjamo, da univerzalne človekove pravice in svoboščine, ki jih uživajo Albanci in vsi ljudje na svetu, veljajo tudi za Srbe na Kosovu in Metohiji," je zapisal.

Zaradi uporabe julijanskega koledarja pravoslavni verniki božič praznujejo 13 dni kasneje

Pravoslavni verniki so božič pričakali s polnočno liturgijo, danes dopoldne pa bo po cerkvah potekala osrednja božična liturgija. V Ljubljani bo v cerkvi sv. Cirila in Metoda ob 9. uri.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne Cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.