Bosni in Hercegovini bomo podarili več kot sto tisoč odmerkov cepiva

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni covid-19, na podlagi zaprosila Bosne in Hercegovine za cepiva proti covid-19, brezplačno nameni pomoč v obliki cepiva Comirnaty proizvajalca BioNTech/Pfizer v količini 100.620 odmerkov.

"Vlada Republike Slovenije je ministrstvu za zdravje in ministrstvu za zunanje zadeve naložila, da izvršita vse potrebno za izvedbo humanitarne pomoči, in pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, za podpis pogodbene dokumentacije med Republiko Slovenijo, Bosno in Hercegovino ter družbo BioNTech/Pfizer za humanitarno pomoč iz prve točke tega sklepa," so še sporočili z vlade.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo cepivo pripravil za prevoz in ga izročil prevzemniku, ki ga bo določilo in poslalo pristojno ministrstvo Bosne in Hercegovine.