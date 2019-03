Bosanec poiskal pomoč v Ljubljani, ker naj bi ga Hrvati na meji izsiljevali

Veleposlaništvo BiH v Ljubljani

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je v začetku marca obtožil hrvaško varnostno-obveščevalno agencijo (SOA), da podpira teroristično dejavnost v BiH. Hrvaški obveščevalci pa tudi diplomati naj bi namreč izsiljevali bosanske državljane, ki naj bi bili povezani s salafisti, da na Hrvaškem kupijo orožje in ga pretihotapijo v mesto Doboj v BiH.

Hrvaški obveščevalci naj bi s tem skušali rekrutirati osebe, s pomočjo katerih bi oboroževali skupine islamističnih skrajnežev v BiH.

Hrvaška obtožbe zanika

Hrvaška naj bi ciljala na državljane, ki imajo dovoljenje za bivanje v Sloveniji ali kakšni drugi državi EU. V tem primeru bi slaba luč padla na BiH, mednarodni ugled Hrvaške pa bi se dvignil, so domnevali bosanski mediji.

Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in predsednica Kolinda Grabar Kitarović sta vse navedbe ostro zanikala. Hrvaška predsednica je sicer leta 2016 dejala, da je Bosna leglo terorizma in da se v državo vrača več tisoč pripadnikov Islamske države.

Obrnil se je na veleposlaništvo v Ljubljani

Na bosanskem veleposlaništvu v Ljubljani pa so včeraj za bosanski medij Faktor povedali, da se jim je po telefonu oglasil bosanski državljan, ki naj bi ga na meji med Hrvaško in BiH ustavila hrvaška SOA in ga skušala, kot že večkrat prej, izsiljevati. Po dveh oziroma treh urah zasliševanja naj bi ga Hrvati izpustili. Odpravnik poslov veleposlaništva BiH v Sloveniji Veljko Obrenović je povedal, da se je bosanski državljan predstavil z imenom in priimkom.

Dogovorili so se, da se bo danes oglasil na veleposlaništvu, kjer je dal izjavo. Državljan BiH se je sicer najprej obrnil na veleposlaništvo BiH v Zagrebu, a ker ima dovoljenje za bivanje v Sloveniji, so ga napotili v Ljubljano, kjer pa je zaprosil tudi za zaščito.

Grozili naj bi jim tudi z zaporom

Ne gre pa za osamljen primer. Bosanski organi naj bi namreč podobne akcije hrvaških obveščevalcev zaznali že pred dvema letoma. Bosanski Žurnal.info je pred kratkim tudi poročal, da so posameznikom, ki so jih prijeli na meji, ponudili dve možnosti: da z njimi sodelujejo ali pa bodo naredili vse, da jim odvzamejo dovoljenje za bivanje ali jih celo pošljejo v zapor.