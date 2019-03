Učenec ožigosal sošolki, hrvaški ravnatelj ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška ministrica za izobraževanje Blaženka Divjak je odstavila ravnatelja ekonomske in inženirske šole v Zadru Joža Dragića, ker se ni primerno odzval ob februarskem incidentu. Takrat je dijak učencu in učenki vžgal črko U na kožo, ravnatelj pa primera ni prijavil, čeprav naj bi dijakinji tudi grozili, če bo komu povedala.

Dijak prvega letnika srednje šole v Zadra je februarja ožigosal sošolca in sošolko in jima na roko oziroma vrat vžgal črko U. Dejal jima je, da imata zdaj tetovažo in se lahko hvalita, da sta ustaša. Dijak naj bi dejanje storil, ker mu je bilo dolgčas, sam pa ga je opisal kot šalo.

Ravnatelj Jožo Dragić se je takrat odločil, da ne bo poklical policije, saj ni želel dodatno vznemirjati dijakov, ki so se po njegovih besedah že vse sami dogovorili. Ob tem je še dejal, da po njegovem ne gre za črko U, ampak otroško igro, in dodal, da je bil vpleteni dijak že pred tem problematičen.

Odkrili več nepravilnosti

Dragićevo neukrepanje pa ga je stalo službe, saj ga je ministrica za zdravje Blaženka Divjak odpustila. "Zelo mi je žal, da šolski odbor v Zadru ni sprejel odgovornosti in zamenjal ravnatelja šole. Policija je zoper dijaka sprožila preiskavo, ravnatelj pa ni ravnal primerno. Kot ministrica ne bežim od odgovornosti, zato sem danes razrešila ravnatelja," je za 24sata dejala Divjakova.

Po besedah Divjakove je šolska inšpekcija ugotovila nepravilnosti v delovanju ravnatelja v primeru preventivnih programov, vezanih na nasilje, in administrativnih napak pa tudi kršenje protokola in neprimernih odzivov po incidentu.

Pozneje je po objavah v medijih policija začela preiskavo proti mladeniču, šola pa je dobila denarno kazen. Dva zaposlena na šoli naj bi dobila opozorili pred odpovedjo.