Borut Pahor in Severina skupaj na letališču

Borut Pahor je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo, na kateri pozira s hrvaško pevko Severino. Kot je zapisal, sta se srečala na frankfurtskem letališču, pevka pa je bila, tako kot vedno, nasmejana.

Pahor ni izpustil priložnosti in je Severino povabil h gostovanju v njegovem podkastu. "Želim verjeti, da bo v začetku prihodnjega leta res na snemanju. To bi bilo čudovito. Zdelo se mi je, da jo kar zanima," je zapisal bivši predsednik. Pahor je namreč letos stopil v čevlje voditelja podkasta in videti je, da je vseskozi na preži za novimi sogovorniki.