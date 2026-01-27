Bolgara na območju Kopra poškodovala 110 grobov

Policija je končala preiskavo tatvin in skrunitve grobov, ki so jih občani decembra zaznali na dveh pokopališčih pri Kopru. Kaznivih dejanj sta osumljena državljana Bolgarije, pri katerih so zasegli več odtujenih predmetov. Oba sta zdaj v priporu, je danes povedal komandir PU Koper Ensad Nadarević.

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v preteklem mesecu preiskovali več kaznivih dejanj oviranja pogreba, skrunitve grobov in tatvin na območju Mestne občine Koper, so pojasnili v današnji izjavi na koprski policijski postaji.

Storilci so na pokopališčih poškodovali več grobov in nagrobnikov ter si protipravno prilastili večjo količino kovinskih nagrobnih izdelkov, lantern in drugih okrasnih predmetov, je dejal Nadarević.

35 tisoč evrov materialne škode

Po dosedanjih ugotovitvah in prejetih prijavah je bilo oškodovanih 65 oseb. Skupno je nastalo najmanj 35 tisoč evrov materialne škode. "Zagotovo je škoda še večja," je ob tem prepričan Nadarević. Do zdaj se na območju še nikoli niso soočili s tako obsežnim napadom na grobove.

Med intenzivno preiskavo so policisti sodelovali s kriminalisti. Kaznivih dejanj sta osumljena 19- in 31-letnik, oba državljana Bolgarije, ki sta neprijavljeno bivala na območju koprske občine več kot mesec dni. Osumljenca medsebojno nista sorodstveno povezana.

Zasegli so jima večje število protipravno pridobljenih predmetov

V preiskavi so jima zasegli večje število protipravno pridobljenih predmetov, predvsem kovinskih nagrobnih izdelkov, za katere so ugotovili, da izvirajo iz opisanih kaznivih dejanj. Nekaj predmetov sta pred zasegom že razrezala in pripravila za prodajo.

Okrožno sodišče je izdalo odredbo za hišno preiskavo stanovanja in osebnega vozila, v okviru katere so zasegli tudi več drugih predmetov, kot so prenosni računalniki, strojno orodje, avtomobilski katalizatorji in telekomunikacijske naprave.

Osumljenca so 21. januarja s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku koprskega okrožnega sodišča. Ta jima je odredil pripor zaradi suma pobega v tujino in ponovitvene nevarnosti, je še razložil Nadarević.

Poškodovanih 110 grobov

Kot so konec decembra na Policijski upravi Koper pojasnili za STA, so občani tatvine in skrunitve grobov zaznali na pokopališčih v Škofijah in Svetem Antonu. Poškodovanih je bilo skupno 110 grobov, od tega 79 v Škofijah in 31 v Svetem Antonu.

Policija oškodovance še vedno poziva k prijavi škode. Vsi najemniki grobov naj preverijo stanje na pokopališču in se v primeru neupravičenih posegov v grob zglasijo na Policijski postaji Koper ter podajo prijavo.

"Vprašanja glede videonadzora so za upravitelja pokopališč," pa je na novinarsko vprašanje o smiselnosti namestitve varnostnih kamer in mogočih preventivnih ukrepih dejal Nadarević.