Bojno vozilo Slovenske vojske se je prevrnilo na streho

Ob srečanju dveh vojaških vozil se je enemu vdrla bankina, zaradi česar se je bojno vozilo valuk prevrnilo na streho.

V vozilu je bil poleg voznika tudi namerilec. Vojaka sta se v nesreči poškodovala in so ju odpeljali v UKC Ljubljana, od tam pa so ju že odpustili v domačo nego.

Na valuku razen nekaj prask ni nastala druga materialna škoda.